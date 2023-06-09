"الهلال سبق الجميع بسنوات في تطبيق الخصخصة" .. والرد الصاعق: "كفاية هبد"!

وزارة الرياضة أعلنت مؤخرًا خصخصة الأندية

قال فيصل أبو ثنين لاعب الهلال السابق أن النادي العاصمي سبق الجميع وبسنوات طويلة في تطبيق الخصخصة، ليأتيه الرد الصاعق من الإعلامي صالح الطريقي.

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت خصخصة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ونقل 75% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمار السعودي، مشيرة إلى أن عددًا آخر من الأندية سيتبع نفس السيناريو قبل نهاية العام الجاري.

أبو ثنين أشاد عبر تويتر بالإدارة الهلالية مشيرًا إلى أن هناك من يحتاج إلى سنوات من الخصخصة ليصل إلى الهلال، وذلك رغم أنها لم تُطبق رسميًا سوى منذ أيام قليلة.

الطريقي لم يُفوت تلك التغريدة دون رد صاعق عليها، حيث شرح مفهوم الخصخصة جيدًا قبل أن يُطالب أبو ثنين بالتوقف عن "الهبد".

إذ كتب "الخصخصة تعني نقل ملكية مؤسسة تابعة للقطاع العام/الدولة إلى القطاع الخاص، كخصخصة وزارة الهاتف ووزارة الكهرباء. والهلال ملك لوزارة الرياضة نقلت ملكيته لصندوق الاستثمار".

تابع ""وش" رأيك تعيد كتابة التغريدة وتقول: الهلال سبق الجميع بتطبيق "الحوكمة"، أو بطل "هبد" الله يصلحك".

يُشار إلى أن وزارة الرياضة حلت جميع مجالس إدارات الأندية الأربعة، وسيتم خلال الفترة القادمة انتخاب رئيس وعضو آخر فيما سيُعين صندوق الاستثمارات 5 أعضاء.