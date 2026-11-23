مشاركة تابع GOAL على جوجل

في ظل الحديث بشأن التقارير المالية التي كشفت عنها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال عامي 2023 و2024، والتي أثارت جدلًا واسعًا، وسط مصادقة جميع الأندية عليها، بخلاف الهلال الذي اعترض، والفيحاء الذي انسحب من التصويت، تم الكشف عن السبب وراء موقف "الزعيم" من اعتماد التقرير.

إعلان

"الهلال يقود الحوكمة في الأندية السعودية"، هكذا علّق الإعلامي بتال القوس، على موقف النادي العاصمي، مشيدًا بإدلائه برأيه بكل استقلالية.

لماذا رفض الهلال؟

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "في 90"، على الرياضية السعودية، عن السبب وراء قرار الهلال برفض التصويت على اعتماد التقرير المالي من الرابطة.

وقال الجماز إن الرئيس التنفيذي بنادي الهلال، الإسباني ستيف كالزادا، رفض التوقيع فقط بسبب اعتبارها قوائم متأخرة للغاية، حيث تم الكشف عنها في نهاية عام 2026، وهي تتعلق بعامي 2023 و2024، بما يخالف انطباعات الجماهير بأن القرار الهلالي جاء معارضًا لما ورد في التقرير المالي.

ماذا جاء في تقرير الرابطة؟

في تقرير نشره برنامج "في المرمى"، عبر فضائية العربية، تم الكشف عن كواليس اجتماع التقرير المالي للرابطة، والذي شهد "طفرة" في زيادة رواتب الموظفين بالرابطة، حيث كان يبلغ عددهم "3" برواتب تتجاوز 4 ملايين ريال في 2023، بقفزة أكثر من 3 أضعاف، حيث كانت تبلغ قرابة مليون و100 ألف ريال في 2022، أما عن 2024، فقد زاد عدد الموظفين إلى 7، مع تضاعف الرواتب أربع مرات، لتتجاوز 16.5 مليون.

إعلان إعلان

وبحسب التقرير المالي، فإن بند "السفر والسياحة" قد كلّف الرابطة أكثر من 5 ملايين ريال في 2024، بزيادة مليوني ريال عن العام السابق، فضلًا عن تأسيس شركة بيت الدوري التجارية، في يوليو 2023، من أجل إدارة العمليات الإعلامية، والبرمجيات وما بعد الإنتاج السينمائي، وتم صرف أكثر من 108 مليون ريال، فيما قررت الرابطة تصفية الشركة "اختيارًا" بعد تأسيسها بـ13 شهرًا، وبخسائر بلغت 92 مليون ريال.

مواضيع ذات صلة

وبخلاف ذلك، فإن الرابطة أنفقت أكثر من 45 مليون ريال على "التحول الاستراتيجية"، خلال العامين الماليين، وكانت تحت بند "أتعاب مهنية واستشارية"، أما عن صافي الأرباح بشكل عام، فإن الرابطة حققت إيرادات بلغت 250 مليون ريال، في 2024، ولكن المصروفات زادت بشكل أكبر، فلم تحقق الرابطة، سوى أرباح مليون ريال في 2024، مقارنة بالعام السابق، حيث حقق قرابة 80 مليون، وبناءً على تلك المصادقة، وافق 13 عضوًا على التقرير المالي، بينما اعترض الهلال وامتنع الفيحاء، فيما لم يتم اعتماد ميزانيتي 2025 و2026 من الجمعية العمومية بهذا الاجتماع، حيث لم يتم تدقيقها من قِبل المدقق المالي الخارجي حتى اللحظة.

تراجع الدعم

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى تفاصيل أخرى تتعلق بمحاضر الجمعية العمومية للرابطة، حيث كشفت المقارنات المالية المعروضة على الجمعية، عن تراجع الدعم المالي من 220 مليون إلى 109 مليون ريال، بين موسمي 2024-2025 و2025-2026، فيما تم تقدير الموازنة الجديدة لموسم 2026-2027، بدعم يصل لنحو 58 مليون ريال، بنسبة انخفاض 46.8% عن الموسم الماضي.

إعلان

في المقابل، كشفت الوثائق عن عودة حصة الرابطة من صافي العوائد التجارية، بنسبة 15%، للارتفاع في موسم 2025-2026، إلى 63 مليون ريال، بعد أن قدرت بـ54 مليون في 2024-2025، فيما تقدر حصة موسم 2026-2027، بقيمة 68 مليون.