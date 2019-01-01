الهلال يحدد موعد المغادرة إلى سايتاما قبل مواجهة أوراوا

هل يحقق الهلال نتيجة تحسم اللقب الآسيوي لصالحه أمام أوراوا ريد الياباني؟

حدد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال السعودي، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، موعد المغادرة من العاصمة اليابانية طوكيو، إلى مدينة سايتاما، التي ستشهد مواجهة الموج الأزرق أمام أوراوا ريد.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما، مساء الأحد المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال سيغادر مقر معسكره في العاصمة اليابانية طوكيو مساء غدٍ الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

سيخوض الزعيم تدريبه الأخير في تمام الخامسة والنصف عصرًا، قبل العودة إلى مقر الإقامة من أجل الاستعداد للسفر عبر الحافلة إلى سايتاما.

أوراوا يكبل جمهور الهلال بشروط دخول استاد سايتاما

ومن المقرر أن ينتظم الهلال في معسكر أخير استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد في النهائي القاري، ذلك في مدينة سايتاما التي ستستضيف المباراة.

ويؤدي الهلال تدريبه الأخير في السادسة من مساء يوم السبت، قبل المواجهة المرتقبة على ملعب سايتاما، وذلك من أجل تأقلم اللاعبين على أرضية ملعب المباراة.

الهلال حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو، حيث يحتاج فقط للخروج من مباراة الإياب بالتعادل من أجل حسم اللقب القاري.