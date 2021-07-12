الجابر أول عربي وسعودي في فيفا 22

علق سامي الجابر؛ نجم المنتخب السعودي والهلال الأسبق، على وضع اسمه ضمن سلسلة أساطير لعبة فيفا 22، معربًا عن فخره بتمثيل الكرة العربية والسعودية.

شركة EA Sports قامت أمس الأحد، بالكشف عن أبرز المنضمين للعبة FIFA 22 Ultimate Team، التي من المقرر إصدارها في أكتوبر المقبل، ليتفاجأ الجمهور العربي بوجود الجابر، كأول لاعب سعودي وعربي ضمن أساطير هذه اللعبة.

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وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يُسعدني الإعلان عن انضمامي إلى فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من @EA_ME وتمثيل كرة القدم العربية والسعودية، والقادم أكبر وأفضل!".

يُسعدني الإعلان عن انضمامي إلى فريق أبطال ألتميت تيم في فيفا 22 من @EA_ME وتمثيل كرة القدم العربية والسعودية، والقادم أكبر وأفضل! pic.twitter.com/SZGKvOQCQi — سامي الجابر (@SamiAlJaber) July 12, 2021

"القادم أكبر وأفضل" جعل البعض يردد أنباء عن وجود نية لدى رئيس نادي الهلال ومديره الفني الأسبق، للعودة للعمل الرياضي سواء فنيًا أو إداريًا، بعدما غاب لسنوات.

كانت آخر مهمة للجابر هي رئاسته للزعيم لعدة أشهر، قبل أن يصدر وزير الرياضة السابق تركي آل الشيخ، قرارًا بإعفائه من منصبه.

يذكر أن الجابر يعد أول لاعب سعودي يخوض تجربة احترافية بالدوري الإنجليزي، إذ انضم لوولفرهامبتون في عام 2000، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.

كما شارك نجم الزعيم الأسبق في أربع نسخ متتالية من كأس العالم مع المنتخب السعودي، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، في إنجاز لم يحقق أي لاعب عربي بعد.

أما على مستوى البطولات فحدث ولا حرج، إذ أنه توج مع الأخضر بكأس آسيا 1996، ولقبي كأس الخليج 1994 و2002، بخلاف 25 بطولة متنوعة مع الزعيم.