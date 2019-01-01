وكيل أعماله: سالم الدوسري هلالي

حسم الجدل أخيرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عنونت صحيفة الرياضية السعودية صفحتها الأولى في عدد الغد الثلاثاء بـ "الاتفاق محسوم .. سالم هلالي".

وتعيش جماهير الزعيم السعودي حالة من القلق على مستقبل سالم الدوسري بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الفريق ودخول أندية أخرى في مفاوضات جادة معه وتقدمها بعروض مغرية لضمه، وأبرزها العدو اللدود النصر وأهلي جدة.

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وحملت الساعات الأخيرة بشائر الخير لجماهير الموج الأزرق، إذ تحدثت التقارير المتابعة عن اختراق مهم في المفاوضات والاقتراب من الاتفاق على تجديد العقد لمدة 3 مواسم قادمة.

محمد النمر وكيل أعمال الدوسري أكد تلك الأنباء بقوله للرياضية "سالم يضع الهلال خيارًا أول، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي وتتجه إلى الحسم خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل المرونة الكبيرة التي أبداها اللاعب".

أضاف "رغبة الطرفين في تجديد العقد متبادلة، وسالم يرغب في البقاء ضمن صفوف الهلال، الذي بدوره يسعى إلى الحفاظ على لاعبه والإبقاء عليه".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات بعد تقدمها بعرض للاعب عن طريق وكيل أعماله والاتفاق على الخطوط العريضة فيما يخص العقد، ولا يتبقى على التوقيع سوى حسم بعض التفاصيل الصغيرة.