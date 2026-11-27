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فاجأ عملاق الرياض الهلال جماهيره؛ بخبر صادم جديد عن النجم المخضرم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم.

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الدوسري لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث غاب كثيرًا بسبب الإصابات، مع فقدانه مكانه الأساسي وخسارته جائزة "أفضل لاعب في آسيا".

صدمة سالم الدوسري

وفي هذا السياق.. أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعرض سالم لإصابة جديدة؛ مع غيابه عن مواجهة نادي الاتفاق، مساء غدٍ السبت.

الهلال يحل ضيفًا على فريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وكشف الهلال عن شعور سالم بـ"آلام" على مستوى مفصل القدم؛ الأمر الذي استدعى تواجده في عيادة النادي، اليوم الجمعة.

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سالم.. الإصابة الثالثة

الغريب في الأمر أن هذه هي الإصابة الثالثة لسالم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط، على النحو التالي:

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* الشمال القطري (3-1) الهلال.. المشاركة لـ90 دقيقة في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

وخلال هذه الدقائق؛ سجل سالم الدوسري هدفًا وحيدًا فقط مع الهلال، جاء في شباك الشمال آسيويًا.