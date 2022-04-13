"الهلال زبون الهزائم الكبيرة آسيويًا .. وليس حاملًا للواء الكرة السعودية"

رفض الإعلامي الرياضي خالد البدر كل ما تردد خلال الفترة الماضية، حول ما تم ذكره بشأن أن نادي الهلال هو حامل لواء الكرة السعودية، مؤكدًا على أنه دائمًا ما يتلقى هزائم كبيرة في آسيا خلال السنوات الماضية.

الهلال زبون دائم للهزائم الكبيرة آسيويًا

البدر قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الهلال هو زبون دائم للنتائج الكبيرة في دوري أبطال آسيا، نتحدث عن الهزيمة الكبيرة أمام العين عام 2003، والهزيمة من الشارقة بخماسية، الخسارة بأربعة أهداف من السد والغرافة القطريان، واستقلال دوشنبه الخسارة بأربعة أيضًا وغيرها".

وتابع: "ليس جديدًا أن يقدم الهلال مشاركات مخيبة للآمال، خلال الـ18 سنة الماضية قبل تحقيق البطولة المستعصية عام 2019، كان الهلال زبون دائم للهزائم الكبيرة".

خالد البدر واصل: "الهلال هو الفريق الوحيد من الأربعة الكبار، عندما يشارك خارجيًا كانت مشاركته مخيبة لأنه غادر دور المجموعات مرتين وهو متذيل الترتيب، وخرج من واحدة بنقطة واحدة وأخرى منسحبًا".

🗣 خالد البدر: غالبية مشاركات نادي الهلال الخارجية مخيبة.

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/gajwTGwQI1 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 13, 2022

الهلال ليس حاملًا للواء الكرة السعودية خارجيًا!

الإعلامي الرياضي استطرد قائلًا: "الهلال ليس حاملًا للواء الكرة السعودية خارجيًا، خلال آخر 18 سنة، حقق الاتحاد 3 بطولات خارجية سواء آسيوية أو عربية، والأهلي حقق 3 بطولات خليجية وعربية، والاتفاق حقق بطولة خارجية".

وأضاف: "الكرة السعودية يجب أن لا يتم اختزالها في الهلال فقط، فهو مجرد فريق في الكرة السعودية، فهو الفريق الوحيد الذي استفاد من الدعم الأخير، والبطولة الآسيوية نظامها تغير وتقام بنظام التجمع، وهو ما يستفاد منه الهلال".

واختتم البدر تصريحاته قائلًا: "خلال آخر 20 سنة لم يحقق الهلال نتائج خارجية جيدة، عكس الأندية السعودية الأخرى مثل الاتحاد والأهلي والاتفاق".

🗣 خالد البدر: الهلال ليس حاملا للواء الكرة السعودية خارجيا كما يروّج له اعلام هلالي.

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/82wJTSCloX — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 13, 2022

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