الهلال ردًا على مركز التحكيم بشأن كنو: قراركم مجحف لكنه غير مستغرب منك

مركز التحكيم أنصف النصر كما فعلت غرفة فض المنازعات

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، للرد على قرار مركز التحكيم السعودي، الذي جاء منصفًا لنادي النصر، في قضية لاعب وسط الزعيم محمد كنو، واصفًا القرار بالمجحف.

ما هي قرارات مركز التحكيم؟

العالمي أعلن صباح اليوم، أنه تلقى خطابًا رسميًا من مركز التحكيم يخطره خلاله باعتماد قرارات غرفة فض المنازعات الخاصة بقضية كنو.

Shahid

وقرر المركز اعتماد حرمان الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لفترتين، مع إيقاف كنو أربعة أشهر، بجانب إلزامهما بدفع 20 مليون ريال للنصر. (طالع التفاصيل)

وتأتي هذه القرارات بعدما تقدم النصر بشكوى ضد كنو والهلال، نظرًا لقيام اللاعب بتوقيع عقد مع العالمي في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الأزرق، وبعدها بأيام قام بتوقيع عقود جديدة مع الزعيم، ليتورط في قضية التوقيع لناديين في آنٍ واحد.

ماذا جاء في بيان الهلال؟

الهلال أكد ما أعلنه النصر بشأن اعتماد مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات، واصفًا تصرف المركز بالمجحف تجاهه.

واستنكرت إدارة ابن نافل صدور قرارات مركز التحكيم مع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لكنها أكدت أنه تصرف غير مستغرب، إذ قال: "يشير مجلس إدارة النادي إلى عدم استغرابه من تلقي القرار في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالًا لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022م، المتضمن إشارة إلى بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قرارًا بالرفض، وتراخيه في تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًا، لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر".

كذلك أكد مجلس الزعيم أن تركيزه حاليًا منصب على مواجهة الفريق المقبلة أمام الفيحاء، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، مشددًا على عدم إدخاره أي جهد للحفاظ على حقوق النادي على كافة الأصعدة.

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