لوشيسكو: لم أتوقع إقالتي ولم أقبلها، تمنيت لو تحلى الهلال ببعض الصبر

كلمات عاطفية من المدرب الروماني تجاه مغامرته السابقة مع الهلال

لم يُخف رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال استياءه من قرار إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إقالته، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتحلى المسؤولون ببعض الصبر قبل اتخاذ هذا القرار.

المدرب الروماني رحل عن تدريب الزعيم منتصف الشهر الماضي بعد فوزه بثلاثة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا، وقد كشف خلال حواره مع صحيفة بروسبورت الرومانية أنه بكى عند رحيله عن الفريق السعودي.

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مضيفًا "لا أظن أن كرة القدم ظالمة، لكن مجرد أن تلك هي الحياة. لا تُحقق النجاح إلا بعد تخطي الكثير من الصعوبات وتجاوز العديد من الإحباطات والمضي دمًا دومًا. لقد بكيت عند إقالتي، وذلك طبيعي لأنها كانت لحظة عاطفية خاصة .. لقد كانت نهاية عمل استمر لـ7-8 أشهر وأسفر عن الفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال".

تابع "الوصول لتلك النتائج لم يكن ليحدث سوى بالكثير من العمل والجهد وخلق علاقات قوية بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة، الرحيل عن الهلال كان حزينًا لأنه كان أشبه بالخسارة، لكني أتفهم أن تلك التضحية كانت مطلوبة لكل ما فعلته سابقًا مع الفريق".

وأتم لوشيسكو بالقول عن قرار الإقالة "لم أتوقع قرار الإقالة، ولم أقبله، لأني مقاتل وفائز، كنت أتمنى أن تتحلى إدارة الهلال بالصبر حتى نهاية الموسم، لكن تغيير المدربين معتاد هناك، أنا وأولاريو كوزمين من بقينا مع الفريق طويلًا منذ عام 2000، ولكني أتمتع بوضع خاص لأني حققت الحد الأقصى من الألقاب. ما حدث من تراجع كان طبيعيًا، والفريق استطاع العودة".

يُشار إلى أن لوشيسكو قاد الهلال بدءًا من يوليو 2019، وقد رحل بعد سلسلة من العروض والنتائج السلبية.