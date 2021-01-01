رازفان لوشيسكو: توقعت أن يسقط الهلال بسبب مسؤوليه

الزعيم حاليًا يبتعد عن صدارة جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، أن والده ميرسيا لوشيسكو، شعر بغضب كبير بعد إقالته، موضحًا أنه يحتاج لوقت كي يخوض تجربة جديدة.

الروماني رحل عن تدريب الأزرق في 14 من الشهر الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق، إذ تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن سبق هذه الهزيمة عدة خسائر وتعادلات.

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وقال رازفان، خلال تصريحاته لـ" Radio Gold FM": "والدي ووالدتي شعرا باستياء كبير بعد إقالتي من الهلال، لكنني كنت أشعر براحة أكثر، رغم أن والدي أخبرني أن ما حدث ليس طبيعيًا، كان غاضبًا إلى حد ما، لأنني حقق إنجازات مع الفريق وأظهرت قيمته".

وأضاف: "كنت متوقعًا أن يسقط الهلال، ففي وقت من الأوقات كنا في المركز الأول، ويبتعد أقرب منافسينا عنا بسبع نقاط، لكن كانت هناك بعض القرارات الخاطئة من قبل مسؤولي النادي، هو ما سبب هذا التراجع".

وحول مستقبله خلال الفترة المقبلة، أوضح: "أنا مدرب معقد للغاية، أحتاج إلى وقت للتكيف، لست من النوع الذي يخوض تجربة جديدة على الفور، لن أعمل بأي مكان ولن أعرف مصيري خلال الأربعة أسابيع المقبلة، لا أنوي العمل بأي مكان حتى الصيف المقبل".

واختتم: "لن أعود للعمل بالدوري الروماني خلال الفترة المقبلة، أريد أن أواصل العمل في الخارج أطول فترة ممكنة، وبعد ذلك سأعود لبلدي، لكنني الآن لا أفكر".

يذكر أن رازفان لوشيسكو قاد الهلال في الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020، وخلال هذه الفترة حصد الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكن بالموسم الجاري تراجع مستواه إلى حد كبير ولم ينتصر الزعيم سوى مرة وحيدة بآخر خمس مباريات، وخسر صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.