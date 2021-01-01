في وداع لوشيسكو .. الفرج: لا يمكن لأحد أن يمحي ما فعلته، والمدرب: لن أنسى هذا الأمر

فهد بن نافل: لن ننسى اللحظات التاريخية التي قضيناها مع رازفان

عقد مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، جلسة وداع بين الجهاز الفني المقال للفريق بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، واللاعبين، والتي أكد خلالها تقديره لما قدمه الطاقم الفني خلال الفترة الماضية.

الزعيم أعلن أمس الأحد، إقالة المدرب الروماني رسميًا، على إثر تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها الهزيمة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال بن نافل: "نشكر المدرب رازفان والجهاز المعاون بأكمله، لن ننسى اللحظات التاريخية التي قضيناها سويًا، نشكرهم على كل ما قدموه من تضحيات وعمل، ضحوا وساهموا بالكثير مع اللاعبين، عملوا على أعلى مستوى".

وأضاف: "اجتمعت مع رازفان مساء أمس، اتفقنا على إنهاء العلاقة التعاقدية بيننا، مع تمنياتنا له بالتوفيق، لذلك رغبنا في تنظيم لقاء وداعي مع اللاعبين، أشكرهم شكر جزيل عن كافة العاملين بالنادي".

ومن جانبه، قال سلمان الفرج؛ قائد الزعيم: "باسمي وباسم كافة اللاعبين من أصغر لاعب إلى آخر عامل بالنادي أشكر رازفان وجهازه، لا أدري كيف أشكرهم، أشكرهم بشكل مبالغ به وأكثر مما يتوقع الناس، على عملهم وطريقة تعاملهم مع اللاعبين، رازفان لم يكن مدربًا بل أب للجميع، ما فعله مع الهلال لا يمكن أن يمحيه أحد".

فيما اختتم لوشيسكو الحديث في الجلسة، قائلًا:

"أعلم أنها لحظات حزينة، هي كذلك بالنسبة لي ولطاقمي المساعد، لأن الوقت قد حان لنقول وداعًا بعد فترة مذهلة مررنا بها، لكن الشيء الذي سيبقى بالنسبة لي هو التقدير الذي وجدناه من جميع الموجودين هنا، والتي منحتنا الإمكانية لتحقيق الحلم والمرور بلحظات جميلة من خلال تحقيق ما نريد".

وتابع: "لا تعتقدوا أنني أبكي هنا لمجرد البكاء، لكنها مشاعر طبيعية أشعر بها، لأننا عملنا بروح والعلاقة الجيدة المتبادلة بيننا، الشيء الوحيد الذي سيبقى هو الذكريات التي جعلتنا نكتب التاريخ سويًا، حققنا الفوز بتميز؛ دوري أبطال آسيا والدوري المحلي وكأس الملك ومعدل نقطي عالٍ وعدد الأهداف المسجلة، نحن فخورون بذلك، الشكر الجزيل لكم".

يذكر أن الأزرق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي؛ محتل الوصافة، وخمس نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة.