مفاجأة بشأن لوشيسكو بالهلال .. 9 لاعبين يريدون رحيله

المدرب الروماني ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري

فجر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل مفاجأة بشأن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، مؤكدًا أن هناك عدد من اللاعبين يريدون رحيله عن الفريق.

الروماني مرتبط بعقد مع الزعيم ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وترددت أنباء عن رغبة الإدارة في تجديد عقده، لكن حتى الآن لا يوجد أي أنباء رسمية.

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وأكد المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" أن هناك تسعة لاعبين بالزعيم لا يرغبون في بقاء لوشيسكو، لأسباب فنية، إذ ير الإعلامي أن المدرب الروماني لا يوجد بصمة فنية له مع الفريق.

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وقال المريسل: "النصر أكثر فريق في الدوري خلقًا للفرص بواقع 57 نقطة، يليه الهلال والشباب بـ48 فرصة، إذًا هناك عمل مدرب بالعالمي، نعم توجد أخطاء، لكن بصمته واضحة مع الفريق، هذه إحصائية واضحة".

لوشيسكو صاحب الـ57 تولى المسؤولية الفنية للأزرق في يوليو 2019، قاده خلال هذه الفترة في 55 مباراة، فاز في 39 منها، وتعادل في عشر وخسر ست آخرين.

وحصد الروماني مع الهلال لقبي الدوري السعودي 2019-2020، ودوري أبطال آسيا 2018-2019.

وودع الزعيم دوري الأبطال 2020 من دور المجموعات، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي استبعاده، لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وعدم استكمال القائمة.