لوشيسكو: تجميد الدوري السعودي راحة للهلال

لا أحد يعلم موعد عودة استئناف النشاط الرياضي بالمملكة السعودية

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة، صب في مصلحة فريقه، واصفًا الموسم الجاري بالصعب على فريقه.

ملاعب السعودية أغلقت أبوابها بقرار من وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، في 14 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر، في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

التدريبات كذلك أوقفت بقرار من الوزارة، حيث طالبت الأندية بتجميدها مؤقتًا، مع أداء اللاعبين بعض التدريبات في منازلهم، ضمن حملة تمرن بالبيت التي أطلقتها اللجنة الأولمبية السعودية.

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وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لصحيفة "Telekom Sport": "البداية صعبة، نحن نمر بحالة خاصة، ولا نعرف متى تحديدًا سنعود لخوض التدريبات بالنادي، هناك حظر لإقامة التدريبات الجماعية وهناك توصيات مشددة بالتزام التواجد بالمنزل، لذلك نضطر لإرسال البرامج التدريبية للاعبين لتنفيذها في المنازل أو بأماكن منعزلة عن التجمعات".

وأضاف: "ما يهمنا هو المحافظة على عقلية اللاعبين كي تبقى يقظة، حاليًا فقط نتابعهم عن بُعد، ونحاول أن نمدهم بالطاقة الإيجابية، لكن في الأخير صراحة فإن فترة التوقف صبت في مصلحة فريقي، فهي بمثابة راحة بعد ضغط المباريات، فهذا الموسم صعب على الهلال ومضغوط، لكن الآن يمكننا الحصول على بعض الراحة".

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب الوصافة، مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم.