مدربًا لمنافس سابق لوالده .. لوشيسكو يقترب من مهمته الجديدة

رازفان بعيد عن الملاعب منذ إقالته من الهلا بمنتصف الشهر الماضي

دخل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، في مفاوضات جدية، ليعود للملاعب من جديد، بعدما تمت إقالته من تدريب الزعيم.

الروماني رحل عن تدريب الأزرق في 14 من الشهر الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق، إذ تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ضمك بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "Gazeta Sporturilor" الرومانية فإن نادي فنربخشة التركي وضع رازفان هدفًا له، ودخل الطرفان في مفاوضات متقدمة، ليتولى مدرب الزعيم السابق المسؤولية الفنية للفريق، في ظل عدم رضا الإدارة عن نتائج الفريق رغم التعاقد مع عديد اللاعبين في الشتاء، على رأسهم مسعود أوزيل، إينر فالنسيا، دييجو بيروتي ولويس جوستافو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس فنربخشة كان يريد التعاقد مع رازفان في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ارتباطه بعقد مع الهلال حال دون إتمام الصفقة.

وحال إتمام التعاقد، سيواصل رازفان مهمة والده ميرسيا لوشيسكو في الدوري التركي، إذ قاد من قبل الثنائي الكبير جلطة سراي وبشكتاش، بجانب قيادته للمنتخب التركي، قبل أن يتجه مؤخرًا للعمل في الدوري الكرواتي.

يذكر أن رازفان لوشيسكو قاد الهلال في الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020، وخلال هذه الفترة حصد الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكن بالموسم الجاري تراجع مستواه إلى حد كبير ولم ينتصر الزعيم سوى مرة وحيدة بآخر خمس مباريات، وخسر صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.