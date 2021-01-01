"صفر مكعب، ألم تمل" ... رسائل قاسية إلى رئيس الهلال

الهلال يُواجه خطر الخروج من دوري أبطال آسيا

وجه الناقد الرياضي خالد القحطاني عدة رسائل قاسية إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي ومجلس إدارته، وذلك في أعقاب خسارة الفريق الصادمة أمام شباب الأهلي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الهلال كان يكفيه التعادل لضمان تأهله إلى دور الـ16، لكنه خسر بهدفين دون رد ليدخل في حسابات معقدة ويُواجه جديًا خرج الخروج من البطولة، إذ سيُودع دوري أبطال آسيا حال استطاع الأهلي أو الدحيل الفوز في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

القحطاني شن هجومًا لاذعًا على المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي خلف رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال، وكذلك على مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل الذي حافظ على المدرب ولم يطرده رغم التراجع الواضح في الأداء والنتائج.

إذ قال في التغريدة الأولى موجهًا حديثه إلى بن نافل "سلمت فريقك لمدرب رديف الأندية البرازيلية و أخذت وضعية المتفرج، استمر بكوارثه شهرين متتاليين وأخذت وضعية المتفرج، أهدر صدارتك وأعاد منافسيك الى الدوري وأنت تتفرج، دخلك في حسبة الجمع والطرح للتأهل بعد خسارة من رديف أهلي دبي الخارج من البطولة، ومازلت تتفرج..مامليت؟!".

سلمت فريقك لمدرب رديف الاندية البرازيلية و أخذت وضعية المتفرج، استمر بكوارثه شهرين متتالية وأخذت وضعية المتفرج، أهدر صدارتك واعاد منافسيك الى الدوري وانت تتفرج، دخلك في حسبة الجمع والطرح للتأهل بعد خسارة من رديف أهلي دبي الخارج من البطولة، ومازلت تتفرج..مامليت؟!@Fahad_Alotaibi_ — خالد القحطاني (@khaled_q28) April 30, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى "5 دقائق فقط من أقرب حصة تدريبية لميكالي والله الذي لا إله إلا هو أنها كافية لتوضح لك كم الكارثة القادمة .. فكيف بشهرين تستطيع أن تجلب فيها أكبر مدرب يقود المرحلة، المرحلة التي أُهدرت بدم بارد".

5 دقائق فقط من أقرب حصة تدريبية لميكالي والله الذي لا إله الا هو انها كافية لتوضح لك كم الكارثة القادمة .. فكيف بشهرين تستطيع ان تجلب فيها أكبر مدرب يقود المرحلة، المرحلة التي أُهدرت بدم بارد @Fahad_Alotaibi_ pic.twitter.com/O3yrGkTqSd — خالد القحطاني (@khaled_q28) April 30, 2021

وأتم قائلًا في الثالثة "الهلال لم يكن يومًا يقف على إنجازات الماضي، ولم يرى الهلالي يومًا أن نسخة من بطولة تُغنيه عن غيرها .. أنت وإدارتك اليوم في نقطة الصفر مكعب، وأنتم من يتحملون هذا الانهيار".

الهلال لم يكن يوما يقف على انجازات الماضي، ولم يرى الهلالي يوما أن نسخة من بطولة تُغنيه عن غيرها .. انت وادارتك اليوم في نقطة الصفر مكعب، وانتم من يتحملون هذا الانهيار @Fahad_Alotaibi_ — خالد القحطاني (@khaled_q28) April 30, 2021

وقد تفاعل جمهور الزعيم مع تلك التغريدات بقوة، إذ أبدى إعجابه بها وأعاد تغريدها آلاف المرات، ورد البعض مؤكدًا تحمل بن نافل مسؤولية ما يحدث ومطالبًا إياه بالاستقالة والرحيل.