الهلال

"صفر مكعب، ألم تمل" ... رسائل قاسية إلى رئيس الهلال

تامر أبو سيدو
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nassr - sadd - 29-4-2021 - Abdulelah Al-Amri
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الهلال يُواجه خطر الخروج من دوري أبطال آسيا

وجه الناقد الرياضي خالد القحطاني عدة رسائل قاسية إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي ومجلس إدارته، وذلك في أعقاب خسارة الفريق الصادمة أمام شباب الأهلي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الهلال كان يكفيه التعادل لضمان تأهله إلى دور الـ16، لكنه خسر بهدفين دون رد ليدخل في حسابات معقدة ويُواجه جديًا خرج الخروج من البطولة، إذ سيُودع دوري أبطال آسيا حال استطاع الأهلي أو الدحيل الفوز في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

القحطاني شن هجومًا لاذعًا على المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي الذي خلف رازفان لوشيسكو في تدريب الهلال، وكذلك على مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل الذي حافظ على المدرب ولم يطرده رغم التراجع الواضح في الأداء والنتائج.

إذ قال في التغريدة الأولى موجهًا حديثه إلى بن نافل "سلمت فريقك لمدرب رديف الأندية البرازيلية و أخذت وضعية المتفرج، استمر بكوارثه شهرين متتاليين وأخذت وضعية المتفرج، أهدر صدارتك وأعاد منافسيك الى الدوري وأنت تتفرج، دخلك في حسبة الجمع والطرح للتأهل بعد خسارة من رديف أهلي دبي الخارج من البطولة، ومازلت تتفرج..مامليت؟!".

وأضاف في تغريدة أخرى "5 دقائق فقط من أقرب حصة تدريبية لميكالي والله الذي لا إله إلا هو أنها كافية لتوضح لك كم الكارثة القادمة .. فكيف بشهرين تستطيع أن تجلب فيها أكبر مدرب يقود المرحلة، المرحلة التي أُهدرت بدم بارد".

وأتم قائلًا في الثالثة "الهلال لم يكن يومًا يقف على إنجازات الماضي، ولم يرى الهلالي يومًا أن نسخة من بطولة تُغنيه عن غيرها .. أنت وإدارتك اليوم في نقطة الصفر مكعب، وأنتم من يتحملون هذا الانهيار".

وقد تفاعل جمهور الزعيم مع تلك التغريدات بقوة، إذ أبدى إعجابه بها وأعاد تغريدها آلاف المرات، ورد البعض مؤكدًا تحمل بن نافل مسؤولية ما يحدث ومطالبًا إياه بالاستقالة والرحيل.

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