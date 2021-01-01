عبر تويتر .. تصرف مفاجئ من سعود كريري بعد خسارة الهلال

مدير الكرة بالنادي فاجأ المتابعين على تويتر

فاجأ سعود كريري مدير إدارة كرة القدم في الهلال السعودي متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" برد فعل غريب عقب خسارة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي 2-0 في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الهلال كان يكفيه التعادل لضمان تأهله إلى دور الـ16، لكنه خسر بهدفين دون رد ليدخل في حسابات معقدة ويُواجه جديًا خرج الخروج من البطولة، إذ سيُودع دوري أبطال آسيا حال استطاع الأهلي أو الدحيل الفوز في المباراة المقامة بينهما حاليًا.

الجمهور الأزرق أظهر ردود فعل غاضبة جدًا ضد إدارة النادي ورئيسه ومسؤوليه ولاعبيه وخاصة المدرب روجيرو ميكالي، وقد امتلأت حسابات مشجعي الهلال عبر تويتر بالتغريدات الغاضبة المستاءة مما حدث.

سعود كريري اتخذ قرارًا مفاجئًا بإغلاق حسابه الرسمي على تويتر عقب الخسارة وقبل انتهاء مباراة الأهلي والدحيل الحاسمة في حسابات التأهل لربع النهائي.

تصرف كريري زاد من غضب الجمهور الهلالي، وقد اتهمه بعضهم بالهروب من تحمل المسؤولية، وطالبه البعض بالظهور والرد وقت الإخفاق مثلما يفعل وقت الانتصار.