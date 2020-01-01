لوشيسكو: النية كانت مبيتة لاستبعاد الهلال من آسيا لمصلحة فريق آخر

الاتحاد الآسيوي قرر استبعاد الزعيم بعد إصابة الكثير من لاعبيه بفيروس كورونا

يرى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد الزعيم من دوري الأبطال كان مخططًا له من قبل، بهدف منح الأفضلية لأحد الفرق الأخرى.

الزعيم تم استبعاده من النسخة الحالية للبطولة القارية بقرار من الاتحاد الآسيوي، بعدما لم تكتمل قائمته في مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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وتأتي معاناة الأزرق على إثر ضرب فيروس كورونا لبعثة الفريق، وإصابة كثير من اللاعبين، ليدخلوا الحجر الصحي، ويستبعد الاتحاد القاري الفريق للنقص العددي.

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لصحيفة "ديجي سبورت" الرومانية: "واجهنا مشكلات عدة في دور المجموعات، بسبب فيروس كورونا، كنا في أزمة كبيرة، الجميع كان يعتقد أننا أقوياء، لحصدنا لقب العام الماضي، والآن علينا إعادة توازن الفريق، والعمل كثيرًا، وننتظر اكتشاف رد فعل اللاعبين، وكيف سيعودون بعد المرض".

وأضاف: "نمر بمرحلة حساسة، لكن بالثقة يمكننا أن نعود ونخوض من جديد دوري الأبطال بصورة جيدة للغاية، فنحن لم يتم إقصائنا بل تم استبعادنا، فقد كان هناك نية لإخراجنا من أجل مصلحة فريق آخر، ويمكنني توقع أي فريق هو".

يذكر أن الزعيم توج بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني ذهابًا وإيابًا، وقد نجح في العبور من دور المجموعات بالنسخة الحالية قبل أن يتم استبعاده.

وودعت كافة فرق السعودية البطولة ولم ينجح أي منها في الوصول للنهائي، وإن كان النصر قد وصل لقبل النهائي وودع بركلات الترجيح أمام برسبوليس الإيراني.