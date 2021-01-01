فيديو | "جيوفينكو لا يُعوض في الهلال، لا أحد يصنع الفارق مثله"

تصريح مثير، هل تتفق معه؟

مازالت خسارة الهلال القاسية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 4-1 تُثير الجدل وردود فعل كبيرة في الشارع والإعلام السعودي، ومازال الجميع يُحاول تفسير تراجع أداء ونتائج الفريق المتوج باللقب عام 2019.

الناقد الرياضي سلطان اللحياني وخلال تواجده مع برنامج "الدوري مع وليد" أكد أن غياب سيباستيان جيوفينكو عن قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا أثرت على الفريق سلبيًا بشكل واضح.

وأوضح اللحياني أن النجم الإيطالي لا يُعوض في الهلال خاصة أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا، مفضلًا إياه على الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

وأضاف "الهلال افتقد جيوفينكو في دوري أبطال آسيا، لا أحد في الفريق يستطيع تعويضه حال كان جاهزًا للعب، وذلك لأن قيمة جيوفينكو تظهر أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا، تظهر في تمركزه وتحركه في المساحات وإيجاده للحلول، لا أحد في الهلال يُعوض تلك القيمة كذكاء في هذا المركز وكتأثير وصناعة فارق".

أضاف "أتوقع أن الإصابة هي سبب ابتبعاد عن البطولة، من يُتابع مسيرة جيوفينكو مع الهلال خاصة أمام الفرق المتكتلة دفاعيًا سيُلاحظ أنه كان الحل الرئيسي في كافة تلك المباريات واللاعب القادر على صناعة الفارق".

#الدوري_مع_وليد | سلطان اللحياني : نعم غياب جوفينكو أثر بالذات أمام الفرق المتكتلة .. اللاعب في مستواه لا يوجد أحد يعوضه وقيمته الفنية يفتقدها الهلال .. الخسارة ممكن تسجل عليك كرقم لكن البطولة هي الأهم وهي ما تسعد الجماهير .. #قناة_SBC pic.twitter.com/bb7jCIaMdv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 26, 2021

وأتم "أعتقد أن إصابته سابقًا وعدم لعبه كثيرًا قبل البطولة هو سبب استبعاده من القائمة القارية، كان يُفترض تواجده بدلًا من لوسيانو فييتو".

يُذكر أن الهلال اختار الرباعي جانج هيون سو ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو وبافيتمبي جوميس لتمثيله في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هذا الموسم.