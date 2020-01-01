الهلال يسيطر – الاتحاد الآسيوي يعلن التشكيل الأفضل بدوري الأبطال

زعيم آسيا فرض لاعبوه أنفسهم على اختيارات الجماهير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتيجة الاستفتاء الذي كان قد أطلقه خلال الفترة الماضية، بشأن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا نسخة عام 2017.

الاتحاد القاري كان قد فتح الباب أمام الجماهير، عبر موقعه الرسمي، للتصويت على أفضل لاعب بكل مركز، لعدة أيام.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن اختيارات الجماهير، بجانب التشكيل المثالي بحسب الأرقام من موقع الاحصائيات "أوبتا"، والذي سيطر على كلاهما لاعبو الهلال السعودي.

المزيد من الفرق

الاتحاد السعودي يُحاول إنقاذ الأندية من "ورطة" دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل الجمهور كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف (الهلال).

في الدفاع: بيمان شيرزادي (استقلال خوزستان) - إسماعيل أحمد (العين) – أسامة هوساوي (الهلال) – خوسرو حيدري (الاستقلال الإيراني).

في الوسط: كافيه رضائي (الاستقلال الإيراني) – عمر عبد الرحمن "عموري " (العين الإماراتي) – كارلوس إدواردو (الهلال) – سالم الدوسري (الهلال) – مهدي تاريمي (الغرافة القطري).

في الهجوم: عمر خربين (الهلال).

أما الأفضل بحسب أوبتا فكان كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف (الهلال).

في الدفاع: ياسر الشهراني (الهلال) – شي كي – تومواكي ماكينو (أوراوا ريدز الياباني) – محمد البريك (الهلال).

في الوسط: رفائيل سيلفا (أوراوا ريدز الياباني) – باولينيو (جوانجزو الصيني) – كارلوس إدواردو (الهلال) – ريكاردو جولارت (جوانجزو الصيني) – هالك (شنجاي إس آي بي جي).

في الهجوم: عمر خربين (الهلال).