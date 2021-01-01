الحناكي ردًا على الصرامي: اتحاد الكرة هو سبب انسحاب الهلال من نهائي آسيا 1988

جدل في السوشيال ميديا حول الحادثة الشهيرة

أثار سعود الصرامي المتحدث السابق باسم نادي النصر جدلًا واسعًا بتصريحاته عن دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم لنادي الهلال طوال تاريخه، وقد حدد حادثة الانسحاب من نهائي بطولة الأندية الآسيوية موسم 1987-1988.

الصرامي أشاد بدعم الاتحاد السعودي للهلال خلال مشاركاته الخارجية، إذ قال عبر قناة 24 الرياضية "دعم الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة وجميع الرياضين للهلال خلال تواجده في دوري أبطال آسيا واجب على الجميع".

أضاف "وقوف ودعم الاتحاد السعودي مع الهلال ليس جديدًا، بل هناك حوادث تاريخية تؤكد ذلك أبرزها وقوف الاتحاد مع الهلال بعد انسحابه من نهائي البطولة الآسيوية عام 1988، وقد انسحب الفريق اعتراضًا على مكان إقامة المباراة النهائية، إذ أراد لعبها في الرياض لا طوكيو".

"الهلال حظي بدعم الاتحاد السعودي رغم أنه أهدر فرصة الفوز بلقب خارجي سهل، وقد منحه لمنافسه الياباني دون أن يلعب، كان المفترض أن يُعاقب النادي من الاتحاد الآسيوي لكن تدخل المسؤولين من الاتحاد السعودي أوقف ذلك".

سعود الصرامي : تاريخياً ..اتحاد القدم وقف مع الهلال بعد انسحابه من النهائي أمام الفريق الياباني.

الإعلامي صالح الحناكي لم يصمت تجاه تلك التصريحات، بل نفاها تمامًا وهاجم القناة السعودية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو السبب المباشر لانسحاب الهلال من المباراة النهائية.

وأوضح خلال تغريدة رد بها على مقطع الفيديو الخاص بتصريحات الصرامي أن تعنت الاتحاد السعودي ورفضه التخلي عن لاعبي المنتخب السعودي للهلال ليخوض بهم المباراة النهائية أجبر النادي على الانسحاب.

لماذا صارت قناة 24

منبراً لنشر الاكاذيب وتزوير التاريخ

الا تعلمون ان #الهلال لم يلعب النهائي القاري

بسبب منع اتحاد الكرة مجموعة من لاعبيه الدوليين

من المشاركة في النهائي — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) April 24, 2021

إذ كتب "لماذا صارت قناة 24 منبرًا لنشر الأكاذيب وتزوير التاريخ، ألا تعلمون أن الهلال لم يلعب النهائي القاري بسبب منع اتحاد الكرة مجموعة من لاعبيه الدوليين من المشاركة في النهائي".

يُشار إلى أن الجدل حول تلك الحادثة وسبب انسحاب الهلال ليس جديدًا أبدًا، بل يتحدث عشاق النادي عن أن اتحاد الكرة حرم الفريق من لقب قاري بعد رفضه التنازل عن 9 لاعبين دوليين بحجة الاستعداد لكأس الخليج التي ستُلعب بعد 40 يومًا تقريبًا، فيما يتحدث البعض عن أن الانسحاب جاء اعتراضًا على الحكام وملعب اللقاء.