"أعطني حظ الهلال وارمني في المحيط"

مدير الكرة بالنادي فاجأ المتابعين على تويتر

سخر الناقد الرياضي محمد البكيري من تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته مباراة الجولة الأخيرة في دور المجموعات أمام شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد.

الهلال كان يكفيه التعادل لضمان تأهله إلى دور الـ16، لكنه خسر بهدفين دون رد ليدخل في حسابات معقدة ويُواجه جديًا خطر الخروج من البطولة، إذ كان سيخرج من دوري الأبطال حال انتهت مباراة مواطنه الأهلي والدحيل القطري بفوز أحدهما.

المباراة الأخيرة في دور المجموعات لمسار غرب آسيا بين الأهلي والدحيل والتي أقيمت في جدة انتهت بالتعادل 1-1، ليحصل الهلال على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ماذا قال محمد البكيري بعد خسارة الهلال وتأهله؟

الصحفي محمد البكيري الضيف الدائم على البرامج الرياضية في القنوات السعودية الرياضية سخر من تأهل الهلال رغم خسارته، بقوله عبر حسابه الرسمي على تويتر "أعطني حظ الهلال وارميني حتى لو في المحيط. مو البحر بس. مبروك".

أعطني حظ #الهلال وارميني حتى لو في المحيط. مو البحر بس.

اهب 😲🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️

مبرووووك 😅💪 pic.twitter.com/Kno1lQjhNw — محمد البكيري (@m_bukairy) April 30, 2021

وقد أضاف في تغريدة أخرى صورة لعبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، وكتب عليها "وااا فضيحتاه، أهلي دبي يدك آماله بهدفين"، وأوضح أن هذا هو غلافه مهما كانت مصير النتائج التي تُحدد تأهل الهلال.

#غلاف_البكيري مهما كانت مصير النتائج التي تحدد مصير تأهله. هذا غلافي #الهلال_شباب_الاهلي_دوري_اسيا pic.twitter.com/zEWiZKEgwd — محمد البكيري (@m_bukairy) April 30, 2021

كيف تأهل الهلال إلى دور الـ16 مستفيدًا من تعادل الأهلي والدحيل؟

ينص نظام التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على صعود متصدري المجموعات الخمسة بجانب أفضل 3 ثواني.

وقد تأهل كلًا من النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي واستقلال طهران الإيراني والشارقة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني إلى دور الـ16 كمتصدرين للمجموعات، ومعهم الوحدة الإماراتي كأفضل وصيف بعدما جمع 13 نقطة.

وتساوى الهلال مع تراكتور سازي الإيراني والسد القطري برصيد 10 نقاط بعد انتهاء دور المجموعات، وقد تفوق تراكتور بفارق الأهداف عن الفريقين وضمن تأهله لدور الـ16.

فوز الأهلي أو الدحيل كان سيرفع رصيد أحدهما إلى 11 نقطة ليتأهل ضمن أفضل الثواني، لكن تعادلهما معًا رفع رصيد كل منهما إلى 9 نقاط وأعاد الكرة لملعب الهلال والسد القطري، وقد تفوق الأول بفارق الأهداف وضمن وجوده في ربع نهائي دوري الأبطال.

ضد من ومتى سيلعب الهلال في ربع نهائي الأبطال؟

سيلعب الهلال ضد فريق تراكتور سازي الإيراني أحد يومي 13 و14 سبتمبر القادم في دور الـ16، فيما سيواجه النصر فريق الاستقلال الإيراني في نفس الموعد.

المباراة ستكون بعد شهر تقريبًا من انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لموسم 2021-2022، إذ سينطلق يوم 12 أغسطس القادم.

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