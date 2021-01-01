أجانب الهلال في آسيا .. 4 أسماء حُسم أمرها، ومفاضلة بين لاعبين، من الأفضل؟

الهلال سيحسم أمر أجانبه الأربعة في آسيا الأسبوع القادم

"أسرعوا، علينا اتخاذ القرار والاتفاق حوله" .. "هذا اللاعب لا يمكن التخلي عنه، هذا ربما نستطيع تعويضه بلاعب محلي" .. "هذا لاعب حاسم في المباريات الصعبة، وجوده ضروري" .. "علينا حسم الاختيار بين الاسمين، لا نستطيع اختيارهما معًا" .. تلك الجمل والأفكار هي جزء من النقاش الدائر بين أعضاء الجهاز الفني للهلال السعودي حاليًا، نقاش يتمحور حول شيء واحد هو اختيار أجانب الفريق في قائمته لدوري أبطال آسيا. اليوم سنحاول الدخول في صُلب تلك النقاشات والمشاركة بها.

يمنع اتحاد كرة القدم السعودي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حق قيد 7 لاعبين أجانب في قوائمهم المحلية سنويًا، فيما يقتصر العدد في الاتحاد الآسيوي إلى أربعة لاعبين.

هذا الأمر يخلق عادة مساحة كبيرة من الجدل والاختلاف والنقاش حول اللاعبين الأجانب الذن يستحقون تمثيل الهلال وغيره من الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، ويُجبر كل مدرب على الاختيار بين خيارين أحلاهما مر لأنه سيكون مضطرًا على التخلي عن 3 لاعبين من عناصره المهمة والمؤثرة.

الهلال 2021 .. استثناء مهم

يعيش الهلال هذا العام حالة استثنائية وهي اقتصار عدد الأجانب لديه على 6 بعد رحيل عمر خربين في يناير الماضي وعدم تعويضه بأي لاعب أجنبي آخر.

وقد انتقد العديد من المسؤولين والإعلاميين هذا الأمر في الزعيم، وحملوا الإدارة والمدرب السابق رازفان لوشيسكو مسؤولية حرمان الهلال من فرصة امتلاك أجنبي سابع خاصة في ظل مدى تأثير اللاعبين الأجانب على أندية الدوري السعودي.

هذا القرار له فائدة واحدة تظهر حاليًا، في ظل تلك النقاشات حول اختيار 4 أجانب في دوري أبطال آسيا .. إذ سيكون المدرب روجيرو ميكالي مطالبًا بالتخلي عن لاعبين فقط لا ثلاثة.

من هم أجانب الهلال في 2020-2021؟

يمتلك الهلال حاليًا 6 لاعبين أجانب، هم:

المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

لاعب الوسط المدافع الكولومبي جوستافو كويلار.

الجناح البيروفي أندريه كاريلو.

صانعا الألعاب، الإيطالي سيباستيانكو جيوفينكو والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس.

ومن حُسن حظ الفريق حاليًا أن السداسي جاهز ومتاح للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا والذي سينطلق في إبريل القادم بنظام الدورة المجمعة، وسيستضيف الهلال مباريات مجموعته.

1 في الخارج و3 في الداخل .. حسم أمر 4 أسماء

المتابع للأحداث والمباريات داخل الهلال يُدرك تمامًا وسريعًا أن هناك 4 أسماء حُسم أمرها تمامًا، إذ ضمن 3 لاعبين التواجد في قائمة الفريق الآسيوية فيما تأكد رابع من عدم قيده فيها.

الثلاثي الذي ضمن التواجد هم المهاجم جوميس والمدافع هيون سو والجناح كاريلو، وذلك لأن قيمتهم الفنية في الفريق واضحة تمامًا ولا يُمكن التخلي عنهم ولا يوجد لهم أي بديل محلي قادر على تعويضهم بالصورة المطلوبة.

والاسم الذي يثق تمامًا في عدم قيده هو لاعب الوسط كويلار، وذلك لوجود عدة بدائل تستطيع تأدية دوره بنجاح، أبرزهم محمد كنو وسلمان الفرج وعبد الله عطيف والشاب الصاعد بقوة الصاروخ ناصر الدوسري.

كويلار وصل الهلال في أغسطس 2019 ولم يُقيد مع الفريق آسيويًا الموسم الماضي، وهو الموسم الذي شهد دراما إصابة جل عناصر الفريق بفيروس كورونا واستبعادهم من البطولة وحرمانهم من القتال للحفاظ على لقبهم.

مفاضلة بين اثنين، من الأفضل؟

يُفاضل الجهاز الفني للهلال حاليًا بين اسمين لاختيار أحدهما للقائمة القارية، هما صانعا اللعب جيوفينكو وفييتو.

جيوفينكو انضم للهلال يناير 2019 وقد سجله النادي في قائمته القارية لعامي 2019 و2020 وتُوج معه باللقب في المرة الأولى وعاش معه دراما كورونا في الثانية.

الإيطالي فقد مكانه الأساسي في الهلال مؤخرًا لصالح فييتو الذي تعاقد معه الفريق بداية الموسم الجاري وعاش بداية صعبة قبل أن يبدأ الانسجام مؤخرًا ويُقدم أداءً جيدًا ومتطورًا للغاية.

نلاحظ في الشكل أدناه مقارنة رقمية بين أداء الفريقين في الدوري السعودي هذا الموسم ..

ونلحظ من تلك الأرقام أن فييتو يتفوق بشكل كبير على منافسه، خاصة في الإنتاج حيث ترك بصمته على 6 أهداف مقابل 0 لجيوفينكو، وكذلك الأدوار الدفاعية التي تُبرزها أرقامًا مثل قطعه الكرة 8 مرات وتشتيتها 3 مرات وافتكاكها 13 مرة بنسبة نجاح وصلت إلى 65%.

المصادر المتابعة للهلال تُرجح قيد فييتو آسيويًا وأن تكون تلك هي الخطوة الأولى لرحيل جيوفينكو عن النادي، وذلك يبدو منطقيًا تمامًا حيث يُوضح الملعب وتؤكد الأرقام أن اختيار الأرجنتيني هو الخيار الأقرب للمنطق والعدل.

وما يؤكد هذا التوجه هو اعتماد ميكالي الكامل على فييتو منذ تولى تدريب النادي بعد إقالة رازفان لوشيسكو الذي كان يُفضل كثيرًا جيوفينكو، إذ لعب فييتو 5 مباريات أساسيًا تحت قيادة المدرب البرازيلي فيما لم يلعب جيوفينكو أي لقاء منذ البداية.