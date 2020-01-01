فيديو - جيسوس لجمهور الهلال: هذه الذكريات ستظل حية في ذاكرتي
توجه البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والحالي لفلامنجو البرازيلي، برسالة إلى جمهور الزعيم، مؤكدًا أن فترة توليه القيادة الفنية للأزرق لا يمكن أن تُمحى من ذاكرته.
المدرب البرتغالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في الفترة من يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخلال 20 مباراة، نجح في الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد، وحصد كأس السوبر السعودي.
رحيل جيسوس عن الأزرق جاء بالإقالة رغم النتائج الجيدة في ظل عدم رغبته في تجديد عقده بعد نهاية الموسم، ليفضل مجلس الإدارة إقالته للمحافظة على استقرار الفريق في دوري أبطال آسيا.
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ونشر جيسوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو لبعض ذكرياته مع النادي العاصمي، معلقًا: "تلقيت عدة رسائل من أصدقائي العرب وجمهور الهلال، لمست قلبي وأعادت إلى ذهني لحظات رائعة، لذلك سأشارك معكم بعض الصور للحظات رائعة، تخبرنا عن جزء من تاريخي في السعودية، فقد لا زلت احتفظ بهذه الذكريات بفخر كبير، وستظل دائمًا حية في ذاكرتي".
Tenho recebido muitas mensagens de amigos árabes e torcedores do Al Hilal que me tocaram o coração e trouxeram grandes lembranças. Para retribuir esse carinho, vou compartilhar aqui imagens de momentos marcantes que contam um pouco de minha história na Arábia Saudita. Guardo essas recordações com muito orgulho, elas permanecerão sempre vivas em minha memória #jorgejesus #alhilal #futebol #gratidao ... I have received many messages from Arab friends and Al Hilal fans who touched my heart and brought great memories. To return this affection, I will share here images of remarkable moments that tell a little about my history in Saudi Arabia. I keep these memories with great pride, they will always remain alive in my memory #fan #alhilal #saudiarabia #saudiarabia #alhilalfans #gratitude
يذكر أنه مؤخرًا ثبت إيجابية الفحص الذي أجراه جيسوس بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يكشف الفحص الثاني سلامته وسلبية عينته.