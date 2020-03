فيديو - جيسوس لجمهور الهلال: هذه الذكريات ستظل حية في ذاكرتي

Tenho recebido muitas mensagens de amigos árabes e torcedores do Al Hilal que me tocaram o coração e trouxeram grandes lembranças. Para retribuir esse carinho, vou compartilhar aqui imagens de momentos marcantes que contam um pouco de minha história na Arábia Saudita. Guardo essas recordações com muito orgulho, elas permanecerão sempre vivas em minha memória #jorgejesus #alhilal #futebol #gratidao ... I have received many messages from Arab friends and Al Hilal fans who touched my heart and brought great memories. To return this affection, I will share here images of remarkable moments that tell a little about my history in Saudi Arabia. I keep these memories with great pride, they will always remain alive in my memory #fan #alhilal #saudiarabia #saudiarabia #alhilalfans #gratitude

