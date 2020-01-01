فيديو - جيسوس لجمهور الهلال: هذه الذكريات ستظل حية في ذاكرتي

المدرب البرتغالي ينشر فيديو لفترته مع الهلال

توجه البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال السعودي والحالي لفلامنجو البرازيلي، برسالة إلى جمهور الزعيم، مؤكدًا أن فترة توليه القيادة الفنية للأزرق لا يمكن أن تُمحى من ذاكرته.

المدرب البرتغالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في الفترة من يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخلال 20 مباراة، نجح في الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد، وحصد كأس السوبر السعودي.

رحيل جيسوس عن الأزرق جاء بالإقالة رغم النتائج الجيدة في ظل عدم رغبته في تجديد عقده بعد نهاية الموسم، ليفضل مجلس الإدارة إقالته للمحافظة على استقرار الفريق في دوري أبطال آسيا.

المزيد من الفرق

تقارير: الهلال يقترب من ضم البرازيلي جونيور

ونشر جيسوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو لبعض ذكرياته مع النادي العاصمي، معلقًا: "تلقيت عدة رسائل من أصدقائي العرب وجمهور الهلال، لمست قلبي وأعادت إلى ذهني لحظات رائعة، لذلك سأشارك معكم بعض الصور للحظات رائعة، تخبرنا عن جزء من تاريخي في السعودية، فقد لا زلت احتفظ بهذه الذكريات بفخر كبير، وستظل دائمًا حية في ذاكرتي".

يذكر أنه مؤخرًا ثبت إيجابية الفحص الذي أجراه جيسوس بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يكشف الفحص الثاني سلامته وسلبية عينته.