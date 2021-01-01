نجل خميس العويران: الهلال قدم لنا كلامًا فقط والشكوى لله

العويران رحل عن عالمنا في 2020

أكد حمد العويران؛ نجل الراجل خميس العويران؛ نجم الهلال السعودي الأسبق، أنه لم يحصل على دخل لقاء الديربي بين الزعيم والنصر، الذي كرمت به إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، والده، مشيرًا إلى أن أسطورة العالمي الأسبق ماجد عبد الله، هو من سانده.

إدارة بن نافل كانت قد كرمت العويران في 27 من أكتوبر عام 2019، وفي يناير 2020، أكد فهد المفرج؛ عضو مجلس إدارة النادي، تخصيص دخل المباراة لأسرة النجم الراحل.

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وقال نجل العويران، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "الهلال قدم لنا كلامًا فقط، من جهتي سمعت أنهم خصصوا لنا دخل مباراة الديربي، لكن لم يصلنا أي شيء بعد، كما أنهم لم يتواصلوا معنا، ولا نعلم أين الخلل، هم تحدثوا وأعلنوا أنهم سيقدمون لنا دخل المباراة، لكن ما حصل أمر مغاير، نحن لم نتسلم منهم ريالًا واحدًا، والشكوى لله والحمد لله".

وأضاف: "ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية وجمعية أصدقاء اللاعبين لهم وقفات مشرفة معنا، لا تعد ولا تحصى، قدموا لنا منزلًا، كما تكفلوا بالدراسة الجامعية لأخي سعد، وأخيرًا وفروا لي مشروع الفود ترك، بالإضافة إلى أنه هناك أمور كثيرة قدموها لنا، أخشى أن أنسى بعضها لكثرتها".

يذكر أن خميس العويران رحل عن عالمنا في السابع من يناير 2020، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ46 عامًا.

وكان العويران قد لعب للهلال في الفترة من 1997 وحتى 2001، وبعدها لعب لست سنوات لصالح الاتحاد، قبل أن يعتزل نهائيًا في 2007.