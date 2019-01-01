رسميًا - الهلال يعلن التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار

أخيرًا، الهلال يحسم صفقة كويلار

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن نادي الهلال، التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فلامنجو البرازيلي وافق أخيرًا على عرض الهلال، بعد مفاوضات دامت فترة كبيرة، لينتقل كويلار إلى قلعة الزعيم.

الهلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يقوم بتعليق علم كولومبيا داخل ملعب محيط الرعب الخاص بالزعيم، في إشارة للتعاقد مع كويلار.

🤔 Nuevo fichaje pic.twitter.com/QCKSTbGZka — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2019

وجاءت موافقة نادي فلامنجو على انتقال كويلار إلى الهلال، بعد اجتماع بين اللاعب وإدارة ناديه، وافق خلاله النادي البرازيلي على انتقاله للزعيم.

تعاقد الهلال مع كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، جاءت لتدعيم مركز خط الوسط "المحور"، وذلك بسبب النقص في هذا المركز.

وينافس الهلال على جميع البطولات المحلية هذا الموسم، سواء الدوري أو كأس الملك، بالإضافة إلى وصوله لربع نهائي دوري أبطال آسيا.