"الهلال جحفل الجميع، والدوري السعودي سيتحول إلى "أهلي وزمالك""

وصف الناقد الرياضي طارق النوفل صفقات الهلال على صعيد اللاعبين المحليين في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بأنه جحفلة للجميع في الوسط الرياضي، مؤكدًا أن النادي أثبت قوته المالية بوضوح.

الهلال يحمل ألقاب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وحقق مؤخرًا كأس السوبر السعودي، لكن إدارته برئاسة فهد بن نافل لا تتوقف أبدًا عن الدعم والتعاقد مع لاعبين جدد.

ماذا قال طارق النوفل حول صفقات الهلال والمنافسة في الدوري؟

النوفل وخلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن الجميع كان يظن أن النصر هو النادي الوحيد القوي ماليًا في السعودية حاليًا، لكن الهلال أكد مؤخرًا وبصفقاته القوية أنه يتواجد مع جاره في نفس المستوى.

وأضاف أن الخماسي الكبير في الدوري السعودي تحول الآن إلى ثلاثي فقط بخروج الأهلي والشباب لعدم وجود قوة مالية تساندهما في وجه الهلال والنصر والاتحاد.

وأضاف "سيطرة الهلال والنصر على التعاقدات في السعودية طبيعي جدًا في ظل وجود الداعمين الكبار، هذه الكثافة في الدعم المالي مؤخرًا جعلت الخماسي الكبير يُصبح ثلاثي فقط، الهلال والنصر في مستوى واحد، وقد أثبت الهلال أن لديه قوة مالية كبيرة وأننا كنا مخطئين حين ظننا أن النصر هو الوحيد القوي ماليًا، والاتحاد معهما بالدعم الذي يُقدم البعض بجانب دعم الإدارة نفسها ووجود عقود رعاية كبيرة".

أضاف "المشكلة في الأهلي والشباب، ومغادرة الفريقين المشهد وجعلهما فرق تُصدر لاعبيها للأندية الثلاثة وربما مستقبلًا للهلال والنصر فقط سيقلل من التنافسية في الدوري السعودي وسيجعله يتحول إلى أهلي وزمالك مثلما الوضع في مصر".

وأتم "الهلال سيطر سيطرة تامة إعلاميًا وفنيًا وتعاقديًا في الفترة الأخيرة، فاجأنا وجحفل كل الساحة الرياضية بصفقاته القوية".

ما الصفقات التي أبرمها الهلال في سوق الانتقالات الشتوي 2022؟

الهلال بدأ نشاطه في ملف اللاعبين بتجديد عقود لاعبيه القريبة من الانتهاء، إذ نجح في تجديد عقود الثلاثي، سالم الدوسري ومحمد البريك ومحمد كنو، حتى صيف 2025.

وبجانبهم، ضم الزعيم ثنائي المنتخب السعودي، سعود عبد الحميد ومحمد العويس، في صفقتي انتقال حر عقب دخولهما الفترة الحرة من عقديهما مع الاتحاد والأهلي على الترتيب، وأخيرًا أعلن ضم عبد الرحمن العبيد مدافع النصر بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه.

المصادر الإخبارية تُجمع كذلك على توصل النادي لاتفاق مع عبد الإله المالكي نجم وسط الاتحاد الذي دخل الفترة الحرة في عقده، وقد أكد أنمار الحائلي رئيس النادي الجداوي مؤخرًا رحيل اللاعب لظروف أسرية وعائلية تجمع استمراره في جده.

اقرأ أيضًا |

القرني ينحاز للهلال .. حارس الشباب يستفز الأهلاويين بعد رحيل العويس

فيديو | بعد رحيل العويس .. المسيليم لجمهور الأهلي: كبروا عقولكم

اكتفى بدور المتفرج .. الدوري السعودي ترك أوروبا تدافع عن حقوقه!