الهلال يتخطى رقم الاتحاد ويتصدر أندية دوري أبطال آسيا

الأزرق يقترب من النهائي بإسقاط السد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الهلال السعودي رقمًا قياسيًا عقب فوزه أمام السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".

المباراة أقيمت ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسجل الخماسية لاعبي الهلال؛ بافيتيمبي جوميس ثلاثة أهداف منها واحد بالخطأ في مرماه، وهدف وحيد لكل من علي البليهي ومحمد الشلهوب.

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الخماسية رفعت رصيد الأزرق إلى 21 هدفًا في النسخة الحالية من البطولة، ليصبح أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في البطولة، متخطيًا رقم الاتحاد، الذي توقف رصيده عند 20 هدفًا.

وكان الاتحاد قد ودع البطولة بالهزيمة أمام الهلال بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.

يذكر أن لقاء الإياب بين الزعيمين من المقرر أن يقام في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".