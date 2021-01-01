تركي آل الشيخ عن دعمه للهلال: لا تحرموني تشجيعه

مالك نادي ألميريا يوضح .. هل يسدد رواتب جوميس؟

أوضح تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي السابق ووزير الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة تقديمه الدعم المالي لنادي الهلال السعودي، لإبرام صفقات جديدة، مطالبًا الجماهير بعدم حرمانه من تشجيع الزعيم.

عديد التقارير أكدت أن الوزير السعودي هو من تكفل بصفقة انتقال عبد الله الحمدان؛ لاعب الشباب السعودي، للزعيم لمدة خمس سنوات، والتي تم الإعلان عنها بالأمس، بجانب منحه رواتب بعض اللاعبين، تجنبًا لتراكم الديون على النادي.

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وكتب ل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقول شي واتمنى يكون واضح للجميع ... انا مبتعد عن الرياضه السعوديه من 3 سنوات الان ولا لي اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد في اي شي رياضي ... لا اعرف سبب الزج باسمي في اي حدث رياضي".

وأضاف: "ورب البيت لا ادعم احد، هلالي ليه تحرمني اشجع لكن ادعم او اتدخل لا والله".

وبسؤاله عن سداده لرواتب الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الأزرق، علق: "جوميس اخر مره شفته في حفل كاس اسيا".

بقول شي واتمنى يكون واضح للجميع ... انا مبتعد عن الرياضه السعوديه من ٣ سنوات الان ولا لي اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد في اي شي رياضي ... لا اعرف سبب الزج باسمي في اي حدث رياضي 👍🇸🇦❤️🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 26, 2021

يذكر أنه في عام 2018 صدر قرارًا ملكيًا بتنحيه آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية سابقًا – وزارة الرياضة حاليًا – مع تعيينه وزيرًا للترفيه بالمملكة، وتولى عبد العزيز بن تركي الفيصل الملف الرياضي بدلًا منه.

واتجه المستشار للاستثمار الرياضي في إسبانيا، إذ قام بشراء نادي ألميريا، فيما قام بيع نادي بيراميدز المصري، الذي شهد أول استثمار خارجي لآل الشيخ، إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.