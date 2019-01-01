كنو يتلقى رسالة من بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد

محمد كنو نجم فريق الهلال يتلقى رسالة دعم من قبل الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تلقى النجم السعودي محمد كنو لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم رسالة من الفرنسي الدولي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره كنو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار "إنستجرام" قبل قليل اليوم الأحد.

وقال بوجبا في المقطع: "أهلًا كنو كيف حالك، أتمنى لك الأفضل طوال الوقت، اهتم بنفسك وأتمنى أن أراك قريبًا في يوم من الأيام".

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ورد نجم فريق الهلال على المقطع الذي أرسله له نجم منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا وكتب: "شكرًا لك يا أخي، أتمنى لك الأفضل دائمًا".

ويشهد مستقبل بوجبا في الوقت الحالي الكثير من الجدل، حيث تشير تقارير صحفية عديدة لوجود رغبة من ريال مدريد ويوفتوس في الحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن بوجبا ووكيله مينو رايولا كانا قد خرجا بتصريحات علنية أكدا فيها أنه يبحث عن تحدي جديد يخوضه خلال الموسم المقبل.