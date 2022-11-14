الهلال و3 أندية سعودية تنتظر قرارات المحكمة الرياضية الدولية

الأندية السعودية من الضيوف الدائمة في كاس

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المحكمة الرياضية الدولية تستعد لإصدار قرارات في قضايا منظورة تتعلق بـ4 أندية سعودية ثلاثة منها ناشطة في دوري روشن السعودي على رأسها الهلال.

وأوضحت الرياضية أن "كاس" أنهت الأسبوع الماضي مرافعاتها في قضية البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب كورينثيانز ضد الهلال، لكنها لم تصدر بعد القرار النهائي في القضية.

الهلال كان قد وقع اتفاقية مع فرانكو ووكيله استعدادًا لتوقيع العقد فيما بعد لكن الثنائي لم يلتزم بالحضور في الموعد المحدد ليتجه الزعيم للتوقيع مع جوستافو كويلار، ويُطالب اللاعب البرازيلي بتعويض مالي.

وأفادت الرياضية أن المحكمة الرياضية حددت يوم 8 ديسمبر القادم موعدًا للفصل في قضية نادي ريد بول نيويورك مع التعاون حول كاكاو، إذ انضم اللاعب للنادي السعودي في يناير 2021 بعدما فسخ عقده من طرف واحد مع النادي الأمريكي.

القضية الثالثة تخص نادي الاتفاق ومرفوعة ضده من سيدريك بامبيري وستعقد جلستها يوم 7 ديسمبر المقبل، فيما الأخيرة تخص الغيني الحاج عثمان باري ضد نادي الحزم الذي ألغى عقده في يناير 2021.

يُشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عقوبات بالغرامات المالية والمنع من القيد بحق عدد من الأندية السعودية أبرزها النصر والاتحاد نتيجة عدم تنفيذ أحكام نهائية صادرة من كاس.