الزعيم أعينه لا تزال في البرتغال بعد ماريجا

لا تتوقف عمليات البحث في نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن البحث عن مدير فني جديد يتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل بدلًا من جوزيه مورايس.

الزعيم في الموسم الجاري تبدل عليه ثلاثة مدربين، بدايةً من الروماني رازفان لوشيسكو، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج والأداء، ثم روجيرو ميكالي؛ مدرب الفئات السنية بالنادي، وأخيرًا مورايس، الذي يقود الفريق حتى نهاية الموسم الجاري فقط.

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ويبدو أن أعين مجلس إدارة القلعة الزرقاء لا تزال في البرتغال، بعد التعاقد مع المالي موسى ماريجا؛ مهاجم نادي بورتو، لكن هذه المرة الأعين على مدرب الفريق نفسه.

ووفقًا لموقع " ojogo" البرتغالي فإن الهلال يحاول حاليًا استغلال عدم وضوح مصير البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني لبورتو، مع الفريق، ويحاول إغرائه بعقد لمدة عامين.

وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي قدم عرضًا لكونسيساو يقدر بقيمة ثمانية ملايين يورو كراتب سنوي لمدة عامين، لكنه حتى الآن لم يتلق ردًا.

المدرب البرتغالي صاحب الـ46 عامًا ينتهي عقده مع النادي البرتغالي في يونيو المقبل، وحتى الآن لم تستقر الإدارة على التجديد له من عدمه.

ويقود كونسيساو بروتو منذ يوليو 2017، إذ خاض معه 217 مباراة، حقق الفوز في 155 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 32 لقاء آخر.

وحقق معه خلال هذه السنوات أربع بطولات، بواقع كأس سوبر برتغالي وكأس البرتغال، ولقبي دوري محلي.