الهلال أم الاتحاد؟ المالكي يحسم موقفه النهائي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الاتحاد من تجديد عقده، وسط تردد أنباء عن توصل نادي الهلال لاتفاق معه على الانتقال له بداية من الموسم القادم.

ويعد عبد الإله المالكي واحدًا من أهم عناصر نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، وهو الأمر الذي جعله هدفًا للتعاقد معه من جانب عدد من الأندية، على رأسها الهلال والنصر.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن بعض المصادر ربطت بين وجود عضو مجلس إدارة أحد الأندية العاصمية في جدة وعودته في اليوم نفسه، بالتوقيع مع عبد الإله المالكي لاعب وسط الاتحاد.

ونفت مصادر أخرى ما تردد حول توقيع المالكي مع النادي العاصمي، حيث أكدت على أنه قام بالاتفاق مع إدارة الاتحاد على تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة على أن المالكي طلب مهلة لدراسة العروض مع وكيل أعماله وإعلان موقفه الرسمي، سواء بالتجديد أو الانتقال لفريق آخر وخوض تجربة احترافية جديدة.

وفي كلتا الحالتين أصبح المالكي خارج حسابات المدرب الروماني كوزمين كونترا في لقاء اليوم الجمعة، بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الاتحاد يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 32 نقطة، متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة برصيد 31 نقطة، والنصر الثالث بـ26 نقطة.