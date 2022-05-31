الهلال الوحيد الثابت، سأمنع الهواتف، حمدالله يجب أن يبدأ .. 10 تصريحات مثيرة من حوار محمد نور

أسطورة الكرة السعودية يتحدث عن عديد الأمور

أجرى محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق حوارًا شيقًا وممتعًا مع الإعلامي خالد الشنيف خلال حلقة الأمس من برنامج "ملعب SBC" وقد أطلق خلالها عددًا من التصريحات المثيرة جدًا عن ناديه والهلال وما حدث في مباراة الطائي الأخيرة.

نور كان حاضرًا في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل خلال مواجهة الطائي مع ضيفه الاتحاد، والتي أحدثت انقلابًا في صدارة جدول الترتيب بعدما تفوق أصحاب الملعب على العميد بهدف نظيف سجله الجزائري أمير سعيود.

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والتقطت الكاميرات العديد من المشاهد وردود الفعل للنجم السعودي المعتزل خلال متابعته اللقاء، وقد بدت عليه علامات الاستياء والحسرة خلال الشوط الثاني وعقب نهاية اللقاء وتخلي الاتحاد عن الصدارة لصالح الهلال بسبب تفوق الأخير في المواجهات المباشرة.

نور الذي يُعد ضيفًا دائمًا في برنامج "ملعب SBC" تحدث يوم أمس عن العديد من الأمور في المباراة والدوري السعودي، ونلخص لكم أبرز ما قاله في 10 تصريحات مثيرة ..

1- الهلال هو المنافس الثابت الوحيد في كرة القدم السعودية والبقية تلتف حوله وتُحاول منافسته، الاتحاد نجح في خطف الدوري منه 5-6 مرات.

2- الدوري مازال في الملعب، نسبة الفوز به للهلال والاتحاد 50-50، نحن متفائلون وبإذن الله سنحتفل باللقب في نهاية الموسم.

3- انشغال اللاعبين بالسوشيال ميديا طبيعي جدًا تلك الأيام، لكن لو كنت مسؤولًا في أحد الأندية سأمنع دخول الهواتف للملعب في المباريات، كل لاعب عليه أن يتخلى عن هاتفه في الحافلة وقبل النزول لأرض الملعب، غرفة الملابس تتطلب تركيزًا كاملًا وأحيانًا يأتي شيء ما عبر الهاتف يُخرج اللاعب من تركيزه ويُشتت ذهنه.

4- سالم الدوسري ونواف العابد وهتان باهبري يصلحون للعب في أوروبا وقادرون على ذلك، فيما عبد العزيز البيشي لا لأنه متذبذب المستوى، أحيانًا يكون مرعب الخصوم وأحيانًا يلعب دور الحاضر الغائب في المباراة.

5- لو كنت مكان المدرب كنت سأشرك عبد الرزاق حمدالله من بداية مواجهة الطائي حتى لو كان مريضًا، القصة كها ارتفاع في الحرارة، كان سيستطيع اللعب ومتى ما تعب ولم يعد قادرًا سأخرجه، لكني سأبدأ بالقوة الضاربة لإنهاء المباراة مبكرًا.

6- جماهير الطائي كانت أكثر من الاتحاديين في الملعب لكن أكثر من نصفه هو جمهور الهلال، لعبنا كثيرًا في حائل .. ليس فقط الجمهور، بل حتى لاعبي الطائي أنفسهم كانوا يقولون لنا "لن تفوزوا بالدوري وسيفوز به الهلال".

7- لاعبو الاتحاد لم يقاتلوا أبدًا ضد الطائي، شيء غريب حدث في الفريق لا أستطيع تفسيره، الفريق كان من الممكن أن يخسر 5 أو 6 في الشوط الثاني وكان ذلك سيكون طبيعيًا جدًا نظرًا لأداء الفريقين والفرص المهدرة.

8- ماتيوس بيريرا لم يُقدم ما يُوازي المبلغ الذي دفع لأجله في الهلال، أرقامه وعدد تمريراته الحاسمة ليست مهمة لأنها لم تكن مؤثرة، لو لعب محمد الشلهوب آخر 10 دقائق فقط من كل مباراة سيُحطم كل تلك الأرقام.

#ملعب_SBC | محمد نور : محمد الشلهوب يستطيع تحقيق أرقام بيريرا في 10 دقايق#قناة_SBC pic.twitter.com/GvEOoZ7BHC — #ملعب_SBC (@sbcsport) May 30, 2022

9- حديث رئيس الطائي قبل مواجهة الاتحاد غريب، لماذا لم يتحدث غيره ويتحدى بنفس الطريقة؟ ولو كنت بدل اللاعبين لمنحني ذلك دافعًا كبيرًا لأبذل جهدًا مضاعفًا في الملعب حتى أرد عليه ولا أخسر.

10- الاتحاد يفتقد للقائد داخل الملعب، حجازي ليس قائدًا للفريق، النادي بحاجة لإعادة النظر في هذا الأمر.

نور أتم تصريحاته بالحديث عن النادي الأهلي، إذ أكد أنه لا يُواجه خطر الهبوط سوى بنسبة 1% وذلك لأن جميع الأندية وعلى رأسها الهلال والاتحاد سيلعبان لصالحه، كما أشاد بالنجم عبد الرحمن غريب وأكد أنه أفضل من العديد من اللاعبين الأجانب.

يُشار إلى أن الاتحاد بحاجة للفوز على الاتفاق والباطن في آخر جولتين من الدوري السعودي وانتظار تعثر الهلال في إحدى مباراتيه أمام الفتح والفيصلي للتتويج باللقب، فيما الفوز سيكون كافيًا للفريق العاصمي بغض النظر عن نتيجة نظيره الجداوي.