قبل لقاء الوحدة .. الهلال يخسر مهاجمه وعودة أولى المصابين

الزعيم يسافر غدًا إلى الطائف

يواصل الهلال السعودي بقيادة روجيرو ميكالي، استعداداته لمواجهة الوحدة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب وسط الفريق، في المناورة الفنية، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام الرائد، للإصابة.

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المحترف الكولومبي أصيب بتمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة، خلال مواجهة الفتح، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المحلي.

في سياق آخر، أثبتت الفحوصات التي خضع لها عبد الله الحمدان؛ مهاجم الفريق، معاناته من التهابات في عضلات أسفل البطن، مما سيعوق مشاركته في اللقاء المقبل أمام فرسان مكة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزعيم غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع، متوجهة إلى الطائف، استعدادًا للقاء.

الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.