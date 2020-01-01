الشهري: لا يوجد فارق بين محلي ومحترف والهلال منظومة واحدة

مهاجم الزعيم سجل هدفًا فور نزوله

أكد صالح الشهري؛ مهاجم الهلال السعودي، أن يحاول استغلال أي فرصة تتاح له للمشاركة في المباريات، موضحًا أن الزعيم يعمل كمنظومة واحدة.

الزعيم حقق اليوم السبت، الفوز أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المهاجم الشاب سجل هدفًا فور نزوله إلى أرض الملعب بديلًا في الشوط الثاني، بينما أضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميس هدفي الهلال الآخرين.

وقال الشهري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "هدفي فضل من الله وبدعوات الوالدين، واللاعب عندما يشارك حتى لو دقيقة واحدة يجب عليه أن يكون جاهزًا، وهذا ما حدث معي".

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وأضاف: "الهلال مليء بالنجوم، وإذا أردت أن تلعب عليك أن تكون جاهزًا دائمًا، وبالنسبة لي أحاول استغلال أي فرصة، ومباراة تلو الأخرى يوفقني الله".

المهاجم الشاب اختتم: "الهلال منظومة واحدة، لا يوجد فارق بين محترف ومحلي، في الأخير كلنا لاعبون والأغلب نجوم كبار، نعاني أحيانًا من الضغط ولا يزال الضغط ينتظرنا مع مرور المباريات، لكن من يبحث عن بطولة عليه أن يكون جاهزًا".

يذكر أن الفوز منح الأزرق صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، متفوقًا بالأهداف على النصر صاحب الوصافة، أما الوحدة فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة.