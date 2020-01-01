فيديو .. الغامدي: أُقزم ماجد عبد الله إذا قارنته بالجابر

ناقدان يختلفان حول نجوم ماجد عبد الله وسامي الجابر

دخل الناقدان الرياضيان عبد الكريم الحمد ومحمد الغامدي في نقاش حاد حول النجمين السابقين للمنتخب السعودي؛ ماجد عبد الله؛ لاعب النصر الأسبق، وسامي الجابر؛ لاعب الهلال الأسبق.

وقال الحمد، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي: "ماجد عبد الله احترمه خلقًا وحتى أداءً، ولكن إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإن ماجد لعب 22 عامًا حقق بها 11 بطولة، أما الجابر خلال 17 عامًا حقق 24 بطولة، هذه ليس ألقاب شخصية، بل بطولات مع أندية".

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وجاء رد الغامدي: "قل لي مباراة واحدة طيلة مشوار الجابر الكروي مع المنتخب السعودي بهدف حاسم واحد، طيلة مشواره لم يسجل هدف حاسم واحد، وأقصد بالحاسم أنه كانت النتيجة التعادل وهو من جلب الفوز للأخضر، هناك نجوم كُثر بالكرة السعودية وأسماء بارزة سجلوا أهداف حاسمة إلا الجابر".

وأضاف: "الجانب الآخر هو الأرقام، هل وصل الجابر لكأس العالم لحاله؟، نعم وصل أربع مرات، لكن بمجهود الفريق ككل، أما هنا فحدثني عن عدد مرات حصوله على هداف الدوري".

لغامدي تابع: "علينا أن نفرق بين صناعة نجم وتلميع نجم، الجابر نجم يوازي نجم آخرين، لكن الإعلامي الهلالي يحاول بين فترة وأخرى يحاول إيجاد اسم يقارنه بذائع الصيت ماجد عبد الله، حاولوا كثيرًا وفي الأخير يجدوا ضالتهم في الجابر".

واختتم: "ما أقوله لا يقلل من مقدرة الجابر، لكنني سأقزم ماجد إذا وضعته في مقارنة مع الجابر".