خاص | مهاجم الهلال يغيب والتشكيل المتوقع للزعيم والنصر بالديربي

كلاسيكو السعودية على الموعد الليلة

ظهرت ملامح تشكيل الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والنصر، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها الفريقان أمس الثلاثاء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عاد لاستئناف مباريات من جديد بالأمس، بعد توقف طارئ بدأ في مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن يستضيف العالمي، الزعيم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23.

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وعلم "جول GOAL" أن السوري عمر خربين؛ مهاجم الأزرق، سيغيب عن الكلاسيكو، نظرًا لعدم جاهزيته الفنية والبدنية.

السوري شارك في 12 مباراة فقط بالموسم الجاري بالدوري المحلي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

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ومن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، اتضحت معالم تشكيل الفريقين، إذ من المحتمل أن يكون تشكيل الزعيم كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – هيون جانج – ياسر الشهراني.

في الوسط: سلمان المؤشر – جوستافو كويلار – سالم الدوسري – سباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو.

في الهجوم: بافيتيمبي جوميس.

أما ملامح تشكيل العالمي فجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: براد جونز.

في الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عمر هوساوي – سلطان الغنام.

في الوسط: مختار علي – بيتروس – جوليانو – أحمد موسى – نور الدين أمرابط.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن الأزرق يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن العالمي، صاحب الوصافة.