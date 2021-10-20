أسطورة الهلال لا يتوقف عن الاستهزاء بالنصر بعد تصريح "سنين ضوئية"

لم يفوت سامي الجابر؛ أسطورة نادي الهلال السعودي الأسبق، هزيمة النصر في ديربي القرن إلا واستفز جمهور العالمي، مغلفًا سخريته بمواساة.

العالمي يودع دوري أبطال آسيا:

العالمي كان قد تلقى الهزيمة بالأمس، على ملعبه، أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الثنائية سجلها المالي موسى ماريجا وسالم الدوسري، فيما أحرز البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف أصحاب الأرض الوحيد. (طالع أهداف وتفاصيل المباراة)

هذا العام هو الثاني على التوالي الذي يودع به العالمي البطولة القارية من نصف النهائي، إذ فشل النسخة الماضية في الوصول للنهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح.

الف الف مبروك للمدرج الفخم و ادارة ونجوم الفريق وصول الزعيم لنهائي القارة💙💙 وبإذن الله تكتمل الافراح بصعود منصة التتويج.

هاردلك للنصر خسر بشرف امام زعيم القارة ، النصر اصبح فريق قوي الان وصل لنصف النهائي مرتين متتاليتين مزيد من الاحتكاك والخبرة القارية و قد نراه بطلاً للقارة. — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 19, 2021

كيف استفز الجابر النصراويين؟

"سنين ضوئية بين الهلال والنصر" تصريح قديم قاله الجابر، لتوضيح الفارق بين الفريقين، أثار استياء الجماهير وقتها، لكن الهجوم وقتها لم يمنعه من جديد من التقليل من الغريم التقليدي للزعيم.

يرى الجابر أن النصر الآن فقط أصبح فريقًا قويًا، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى خوض مزيد من المباريات القارية، كي ينجح في الأخير بالتتويج بلقب دوري الأبطال الأول في تاريخه.

وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الف الف مبروك للمدرج الفخم و ادارة ونجوم الفريق وصول الزعيم لنهائي القارة وبإذن الله تكتمل الافراح بصعود منصة التتويج".

وأضاف: " هاردلك للنصر خسر بشرف امام زعيم القارة ، النصر اصبح فريق قوي الان وصل لنصف النهائي مرتين متتاليتين مزيد من الاحتكاك والخبرة القارية و قد نراه بطلاً للقارة".

الف الف مبروك للمدرج الفخم و ادارة ونجوم الفريق وصول الزعيم لنهائي القارة💙💙 وبإذن الله تكتمل الافراح بصعود منصة التتويج.

هاردلك للنصر خسر بشرف امام زعيم القارة ، النصر اصبح فريق قوي الان وصل لنصف النهائي مرتين متتاليتين مزيد من الاحتكاك والخبرة القارية و قد نراه بطلاً للقارة. — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 19, 2021

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