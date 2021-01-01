هل يصلح دييجو كوستا لقيادة هجوم الهلال؟

حديث عن مفاوضات بين الطرفين

فسخ دييجو كوستا عقده مع أتلتيكو مدريد، وبدأ الإعلام الأوروبي يتحدث بعدها عن عرض كبير قادم من الدوري السعودي، وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن تفاصيله، مشيرة إلى أنه قادم من الهلال ويتضمن عقدًا يمتد لعامين ونصف مقابل 17 مليون يورو.

ويضم بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، لكن انتقادات لاذعة بدأت تُوجه له بعد تراجع مستواه وعدد أهدافه هذا الموسم، حتى أن البعض وصفه بأنه أحد المشاكل الأساسية في الهلال وأسباب تراجع النتائج مؤخرًا.

وبدأ الحديث عن خليفة جوميس وضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، لتتوافق تلك الأحاديث مع إشارات الصحف الإسبانية والبرتغالية حول مفاوضات مع كوستا صاحب الـ32 عامًا.

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ويبرز السؤال الآن، هل يصلح كوستا لقيادة هجوم الهلال؟

لا أحد بالتأكيد يستطيع التشكيك في جودة دييجو كوستا البدنية والفنية وقدرته على تقديم إضافة هائلة لهجوم الهلال، خاصة لامتلاكه خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية وتحقيقه أرقام وإنجازات هائلة خلال مسيرته الكروية.

إذ نحن نتحدث عن مهاجم استطاع ترك بصمته على 111 هدفًا خلال 205 مباراة في الدوري الإسباني بجانب 70 هدف (سجل 52 وصنع 18) خلال تواجده مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

كوستا كان حاسمًا كذلك في دوري أبطال أوروبا، إذ لعب 35 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، كما خاض 24 مباراة مع منتخب إسبانيا شهدت إحرازه لـ10 أهداف.

ما يُعزز كذلك منح كوستا الأفضلية لقيادة هجوم الهلال على مهاجمين آخرين قدرته اللعب في أكثر من مركز في منظومة الهجوم ضمن طريقة لعب 4-2-3-1، إذ يستطيع اللعب كمهاجم متقدم وهو مركزه المفضل بالطبع، بجانب الجناح الأيمن والأيسر، كما يستطيع اللعب بجانب مهاجم آخر ضمن 4-4-2 أو 3-5-2.

مرونة كوستا التكتيكية وقدرته اللعب في الطرفين والعمق تنسجم تمامًا مع أسلوب لعب الهلال ومدربه رازفان لوشيسكو الذي لا يعتمد على مراكز محددة للاعبين بل على تبادلهم المراكز وتحركهم الدائم دون كرة على أرض الملعب.

المهاجم الإسباني صاحب الأصول البرازيلية يستطيع التسجيل بقدميه ورأسه، كما يمتلك قوة جسدية تُمكنه من الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط ومواجهة كل أنواع العنف من المنافسين، كما يُساهم كذلك في الجهد الدفاعي من خلال الضغط والرقابة داخل منطقة الجزاء في الركلات الثابتة.

كل ما سبق يُعزز قدرة كوستا على النجاح مع الهلال من الناحية الفنية، كما أن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة تُشجع إدارة فهد بن نافل على الإقدام على إتمامها.

اللاعب مجاني تمامًا ولن يُكلف الهلال سوى راتبه السنوية، وهذا سيُقلل من قيمة الصفقة الإجمالية ... ضم مهاجم بحجم كوستا وتاريخه المميز سيكلف الكثير من الملايين.