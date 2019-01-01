حمد الله: على الهلال أن يعلم مع من يلعب.. نحن النصر

الهداف المغربي قاد ريمونتادا العالمي في الديربي

وصف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، فوز فريقه بديربي الرياض أمام الهلال بالانطلاقة، مؤكدًا أن العالمي يبحث عن حصد لقب الدوري للعام الثاني على التوالي.

العالمي تمكن من تعديل تأخره بهدف وحيد أمام الزعيم، إلى فوز بثنائية، سجلها الهداف المغربي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال حمد الله، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "أشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني والإدارة والجمهور، وكل اللاعبين، فالجميع قدم مباراة كبيرة".

وأضاف: "كان من المفترض أن نقدم المستوى الذي قدمناه اليوم في كل المباريات، لكن بسبب الإصابات وظروف الفريق لم يحدث، والبداية من اليوم، بعد رجوع اللاعبين من الإصابات".

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المغربي تابع: "الانطلاقة غير الجيدة لنا في بداية الموسم، تعود لعدة عوامل، منها الإصابات العامل الأساسي، فكنا نفتقد لأربعة لاعبين أساسيين أو أكثر، وأي فريق لا يقدر أن يقدم المطلوب عند فقده عدد من الأساسين، الآن الجميع عاد، وسنقدم أفضل مما قدمناه الليلة".

وعن كثرة التمريرات القصيرة من جانب لاعبي الهلال باللقاء، علق هداف العالمي: "لا بد عليهم أن يعلموا مع من يلعبوا التمريرات القصيرة، النصر فريق كبير، وإذا أخطأت أمام الكبار، تحمل المسؤولية، لأننا نجيد استغلال الفرص".

واختتم: "النصر يلعب دائمًا على البطولات، لا يزال مبكرًا على الدوري، حصدنا حتى الآن 14 نقطة، والموسم الماضي كنا أبطالًا بـ70 نقطة، فالمشوار طويل وأمامنا سنة شاقة، نتمناها أن تكون مميزة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 14 نقطة في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما تجمد الأزرق عند 19 نقطة في صدارة جدول الترتيب من ثماني مباريات.