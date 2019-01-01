الهلال يجري تدريباته استعدادًا لمواجهة النصر

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة النصر

أدى فريق نادي الهلال تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة النصر، في ديربي الرياض، والمقرر له يوم الأحد المقبل.

الهلال سيواجه النصر مساء الأحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، ركز على الجوانب الفنية في التدريبات، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

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وطبق لاعبي الهلال عددًا من الجمل الفنية والتطبيقات التكتيكية، عبر مناورة على منتصف مساحة الملعب".

وواصل محمد كنو لاعب الوسط، وعمر خربين المهاجم، وأمير كردي الظهير الأيمن، برامجهم المعدة لهم مسبقًا، ليتأكد غيابهم عن مواجهة النصر

الهلال سيلعب مباراة ديربي الرياض، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب فريق السد القطري.