الهلال، النصر، دوري أبطال آسيا وأكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون في جوجل 2021

كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم، وفي السعودية لا يختلف الأمر كثيرًا، فتُعير الجماهير جُل اهتمامها الرياضي إلى عالم الساحرة المستديرة، مما ينعكس على طبيعة ما تبحث عنه بصورة دورية عبر شبكات موقع جوجل.

وشهد عام 2021، نشاطًا كبيرًا في الكرة السعودية، إما في سوق الانتقالات وكان الحدث المميز هو حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا، وإقامة ديربي الرياض لأول مرة في نصف نهائي الآسيوية بين الهلال والنصر.

كل تلك العوامل ومعها مشاركة الأخضر في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، ألقت بظلالها على ما بحث عليه السعوديون في 2021 باستخدام موقع جوجل بكل التأكيد.

الدوري الإنجليزي في خطر: صحة اللاعبين على المحك وتقليدية المنافسة تنهار، فهل من تحرك؟

الآن نحن نعيش الساعات الأخيرة في عام 2021، نستعرض معكم ما هي أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون في العام المنقضي عبر جوجل في الشق الرياضي.

ما هي أكثر الكلمات بحثًا في جوجل 2021 بالسعودية رياضيًا؟

أكثر كلمة بحث عن الجمهور السعودي على جوجول في 2021، هي كلمة "الهلال"، وهذا مفهوم بعد مستوى الهلال وفوزه بالدوري، ودوري أبطال آسيا ومستواه المميز الذي قدمه هذا العام.

وتعتبر كلمة "النصر" هي ثاني أكثر كلمة بحث عنها الجمهور السعودي على جوجول في 2021، وهذا متوقع نتيجة أداء النصر، ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى صفقاته القوية في الصيف الماضي، وحتى أزمته الأخيرة مع عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق السابق.

وبطبيعة الحال أن يحتل "دوري أبطال آسيا"، المركز الثالث في أكثر الكلمات بحثًا من الجمهور السعودي على جوجول لعام 2021، خاصة بعد حصول الهلال على اللقب، ومن قبله نصف النهائي المثير في ديربي الرياض لأول مرة بالتاريخ والذي حظى بمتابعة تاريخية.

الكلمات الأكثر بحثًا في جوجل بالسعودية 2021