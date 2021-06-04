"الهلال الأسوأ والأكثر حظًا بين الفرق السعودية في آسيا"

تصريح مثير للجدل، هل تتفق معه؟

وصف الناقد الرياضي مبارك الشهري فريق الهلال السعودي بأنه الأسوأ والأكثر حظًا بين الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر فضائية 24 الرياضية السعودية.

الهلال كان قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا رغم أنه لم يُقدم الأداء المتوقع والمقبول من جانب جماهيره، وهذا ما اعترف به قائده سلمان الفرج في تصريحات أخيرة عقب الفوز بالدوري السعودي.

النصر تأهل كذلك إلى ربع نهائي دوري الأبطال، فيما خرج الأهلي من دور المجموعات عقب تعادله مع الدحيل القطري سلبيًا في المباراة الأخيرة وكان بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل على حساب مواطنه الهلال.

الشهري تحدث عن أداء الفرق السعودية في آسيا قائلًا "الهلال مقارنة ببقية الأندية السعودية هو الأكثر حظًا وليس الأفضل فنيًا في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حتى على صعيد التأهل لربع النهائي، آمال الهلال كانت معلقة على هيثم عسيري مهاجم الأهلي".

تابع "الهلال قدم موسمًا سيئًا جدًا وكان أضعف الفرق السعودية في آسيا، الأهلي ورغم أن ظروفه كانت أسوأ من الهلال قدم أداءً أفضل".

مبارك الشهري : الهلال في بطولة آسيا هو "الأسوأ" من بين الأندية السعودية.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/J0iUpKVCKA — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 4, 2021

أتم "النصر ورغم أن مجموعته كانت تضم أقوى أندية آسيا إلا أنه تأهل متصدرًا لمجموعته، فيما الهلال وقع في مجموعة ضمت أندية مجهولة في آسيا ورغم ذلك كان بحاجة لخدمة من الأهلي ليتأهل".

يُشار إلى أن النصر أنهى الدوري السعودي في المركز السادس من جدول الترتيب وقد فشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، فيما تُوج الهلال باللقب وجاء الأهلي في المركز الثامن.