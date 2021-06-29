باعترافاتهم .. دليل من صحف الهلال على حصول النصر على 17 بطولة

صحف الهلال القديمة كانت معترفة بأن دوري المناطق بطولة في حد ذاتها

استعان الإعلاميان الرياضيان عبد الرحمن الفريح ومحمد الدويش، بنسخ قديمة من صحف هلالية، لإثبات أحقية نادي النصر السعودي في اعتماد حصوله على 17 بطولة من الدوري المحلي.

عقب نهاية كل موسم من الدوري السعودي للمحترفين، تتعالى الأصوات وتشتد حدة النقاشات حول عدد بطولات كل نادٍ، خاصةً الهلال والنصر، الذي يرفض كل منهما الاعتراف ببطولات الآخر.

الفريح نشر صورًا للصحف الهلال التي جاءت عناوينها: "النصر ينتصر ويتربع على بطولة المنطقة الوسطى"، "النصر وبمستوى متفوق يحقق بطولة الوسطى للمرة الخامسة"، "قصة يوم حاسم للبطولة حسمه النصر ونال الكأس".

وعلق الفريح: "رسالة للمغالطين، اثناء تحقيق النصر بطولة الدوري العام للمنطقة الوسطى جرائد الهلال المعتمده كانت تكتب .. النصر بطلًا للدوري العام للمنطقة الوسطي".

وأضاف: "السؤال الذي يحتاج اجابه هنا لمن يقولون انها تصفيات!!، لماذا لم تكتب جرائدكم في المناشيت ان النصر بطلًا للتصفيات وليس الدوري!!".

"رساله للمغالطين"

اثناء تحقيق #النصر

بطولة الدوري العام للمنطقة الوسطى

جرائد #الهلال المعتمده كانت تكتب ..#النصر بطلاً للدوري العام للمنطقة الوسطى

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السؤال الذي يحتاج اجابه هنا لمن يقولون انها تصفيات!!

لماذا لم تكتب جرائدكم في المانشيت ان #النصر بطلاً للتصفيات وليس الدوري!! pic.twitter.com/DlOUvjGJxm — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 29, 2021

فيما كتب الدويش: "أي مؤرخ ينكر دوري المنطقة لا مصداقية له لأنّه يكذّب من حضروا تلك البطولات وشهدوا بها، ويكذّب جرائد الهلال التي سجلتها".

وتابع: "في علم التاريخ : لا يؤخذ بكلام، الراوي إذا عارض شهادة حاضر أو وثيقة مدوّن !".

أي مؤرخ ينكر دوري المنطقة لامصداقية له لأنّه يكذّب من حضروا تلك البطولات وشهدوا بها

ويكذّب جرايد الهلال التي سجلتها

في علم التاريخ : لايؤخذ بكلام

الراوي إذا عارض شهادة حاضر أو وثيقة مدوّن ! #النصر_17_دوري — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 29, 2021

ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن مؤخرًا أن مجلسه يقوم حاليًا بعملية توثيق البطولات، التي كان قد بدأها من فترة، لكن أزمة كورونا عطلت الانتهاء منها. (طالع تصريحاته)

الثابت أن عدد بطولات الزعيم 17 بطولة، لكن الخلاف حول عدد بطولات العالمي، فإذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.