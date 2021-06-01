لم ينس الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، استفزاز نادي النصر السعودي له في بداية العام الجاري، بعدما خسر الزعيم لقب كأس السوبر المحلي، ليرد اليوم الثلاثاء، بعد حصده لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
العالمي توج بطلًا للسوبر السعودي في 30 من يناير الماضي، بالفوز أمام الزعيم بثلاثية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي.
ماذا حدث بعد السوبر؟
قبل المباراة بـ24 ساعة، نشر جوميس صورة أسدًا، وعلق: "عندما يحدد الأسد هدفه، لا يرفع عينه عنه إلا بعد الحصول عليه"، لكنه خسر اللقاء في النهاية.
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عقب المباراة، جاء الرد من حساب العالمي، إذ كتب: "معذرةً، لقد تم اصطيادك!"، لكن لم يختبئ جوميس، ورد كذلك: "مبروك، لكن تذكر أن الأسد لا يموت أدبًا، خسرت معركة، لكن لم أخسر الحرب، أراك قريبًا في الدوري المحلي".
كيف استفز جوميس النصراويين بعد حصد لقب الدوري؟
الزعيم حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أيام للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد حصده 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.
المهاجم الفرنسي لم ينس ما دار بينه وبين النصر بعد السوبر، فقام بالرد اليوم، حيث كتب: "لقد خسرت بعض المعارك، لكن في النهاية فزت بالحرب!، كلما كان الخصم أكبر، كلما كان النصر أكثر قيمة"، ناشرًا فيديو لأسد يعتلي عرشه.
جدل دائر بين الهلال والنصر:
في هذه الأيام تدور حالة من الشد والجذب بين الهلاليين والنصراويين حول عدد بطولات كل منهما، في ظل عدم تأريخ موعد بداية الدوري السعودي، واختلاف المؤرخين حول بدايته.
النصراويون متمسكون بحصد فريقهم 17 لقبًا من الدوري، في الوقت الذي يكذب به الهلاليون أقوالهم، فيما يتفق الجميع على حصد الهلال لـ17 لقبًا.
هذا الجدل دفع بعض النقاد الرياضيين لمناشدة الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعلان موعد انطلاق الدوري بشكل رسمي، وتأريخ البطولات.
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