فيتوريا: النصر تفوق على الهلال واستحق الفوز، لعبهم في آسيا ليس عذرًا

حقق النصر انتصارًا ثمينًا على الهلال خارج ملعبه في الدوري السعودي

أبدى روي فيتوريا سعادته البالغة بانتصار فريقه النصر على الهلال 2-1 في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي.

وتقدم أصحاب ملعب جامعة الملك سعود خلال الشوط الأول بهدف كارلوس إدواردو، لكن الفريق الضيف رد بهدفين في الفترة الثانية بواسطة هدافه عبد الرزاق حمدالله.

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وقد قال رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال أن عدم لعب النصر في دوري أبطال آسيا وتفرغه للدوري السعودي فقط منحه أفضلية بدنية على فريقه وهو ما جعله يفوز باللقاء، لكن فيتوريا رفض هذا الأمر بقوله "ذلك ليس عذرًا، في البطولات الكبيرة يلعبون كل 3 أيام، أنتم فقط تجدون الأعذار للاعبين وهذا لا يمكن أن يؤثر على اللاعبين الكبار".

وأضاف "رسالتي للاعبين كانت أننا لا نريد سوى الفوز، استعددنا جيدًا للمباراة سواء على الصعيد البدني أو التكتيكي أو النفسي".

"انتصارنا كان مستحقًا، وسعدت باستمرارنا بنفس النسق البدني والتركيز حتى نهاية اللقاء. تفوقنا على الهلال بدنيًا وفنيًا ونفسيًا خاصة في الشوط الثاني".