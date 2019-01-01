الفوز على الهلال يُنعش الحسابات البنكية للاعبي النصر

حقق النصر انتصارًا ثمينًا على الهلال خارج ملعبه في الدوري السعودي

حقق النصر انتصارًا ثمينًا على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ورغم تقدم الهلال بهدف كارلوس إدواردو إلا أن رد النصر كان قويًا وحازمًا بهدفين من هدافه عبد الرزاق حمدالله، ليُقلص حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فارق النقاط مع منافسه في الصدارة إلى 5 نقاط مع امتلاكه لمباراة مؤجلة سيخوضها أمام الفيصلي.

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وقررت إدارة النصر صرف مكافأة مالية عاجلة للاعبي الفريق مقدارها 50 ألف ريال سعودي، ما يُقارب 15 ألف دولار أمريكي، مما أنعش بالطبع الحسابات البنكية الخاصة بلاعبي العالمي.

وعاش النصر بداية موسم صعبة للغاية محليًا وقاريًا، إذ غادر دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام السد القطري في دور الـ8، ولم يُحقق سوى 3 انتصارات خلال المباريات الستة السابقة.