فيديو | المريسل: النصر قادر على أخذ لقب الزعيم من الهلال

صراع على لقب الزعيم

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن لقب الزعيم ليس مقتصرًا على نادي الهلال السعودي فحسب، مؤكدًا أن النصر سيسلب هذا اللقب منه.

جمهور الأزرق يطلق على ناديه الزعيم، في ظل مشاركاته الكثيرة في دوري أبطال آسيا، حيث يشارك في البطولة باستمرار باستثناء نسختي 2005 و2008.

ما بين "قرار حكيم" و"لا تضيقوا على اللاعبين" .. ردود الفعل على قرار الهلال منع الظهور المباشر

المزيد من الفرق

وقال المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الهلال هو الزعيم، لكن النصر قادر على أخذ اللقب منه، لأن القصة تاريخ، لا يختلف أحد على أن لقب الهلال حاليًا هو الزعيم، لكن عندما يقال الزعيم يخطر في بالي الفنان المصري عادل إمام، وقد يذهب بالي للهلال".

وأضاف: "لا أقدر على التقليل من الهلال، قلت نادي الباراشوت، لأنه لم يلعب درجة ثانية، وهذه معلومة صحيحة وليس تقليلًا منه، لكنني أؤكد أن النصر هو الزعيم باعتراف إعلام الهلال، ثم ذهب هذا اللقب للأهلي ثم الهلال، هذا واقع تاريخي، لا يمكن لأحد على نفيه".

عبدالعزيز المريسل :

الهلال هو الزعيم لكن النصر سيأخذ هذا اللقب ...

.. الحصاد الرياضي pic.twitter.com/1NdlaDyatE — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) April 20, 2020

الزعيم كان قد توج بطلًا للقارة العجوز عام 2019 بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في معقل داره، ليثأر منه بعدما أقصاه من نسخة 2017.

وفي النسخة الحالية من البطولة، يحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثاني برصيد ست نقاط من مباراتين، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي.