خاص | فيصل عطا: هزيمة الهلال مشروطة وأمثال كاريلو مشاركتهم ليست صعبة

الإعلامي الهلالي يتحدث عن ديربي العاصمة..

يرى الإعلامي الهلالي فيصل عطا، أن كلاسيكو الهلال والنصر المنتظر، سيكون حاسمًا إلى حد ما لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن معسكر الإعداد الذي خاضه الزعيم، سيسهل عليه العودة بشكل أفضل.

الكلاسيكو السعودي يقام في مساء الليلة بتمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23.

جول GOAL تواصل مع فيصل عطا، للحديث حول الكلاسيكو ظروف الزعيم، نستعرض ما قاله في الحوار المقتضب التالي..

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1- هل أوفى المعسكر الهلالي بكافة التطلعات؟

حتمت الظروف أن يكون معسكر الفريق بهذا الشكل في الرياض، والأهم الانسجام بين المجموعة بحيث لم يدخل معها سوى عدد من لاعبي الفئات السنية المصعدين حديثًا، أما باقي الفريق فهو متناغم بشكل جيد وتكثيف التمارين لهذه المجموعة بما يتناسب معها لاسيما في وجود مدرب مثل لوشيسكو يعلم نوعية الوديات التي يجب أن يخوضها الفريق وآلية التمارين التي تأتي للإعداد في هذا التوقيت، أعتقد أنه سيسهل العودة للفريق.

2- خسارة الهلال لمناقصة ملعب الجامعة، هل ستؤثر على إدارة الفريق في المستقبل ؟

برأيي أن العرض المالي الذي قدمه الهلال كبير جدًا، أما عرض شركة الوسائل فلكي ولا يمكن لأي نادٍ دفعه قبل الخصخصة، وطالما أعيد تأهيل استاد الملك فهد الدولي فلا أعتقد أن الهلال بحاجة لملعب آخر، إلا في حال إنشائه ملعبًا متكاملًا خاصًا به ويليق في مكانته على المستوى القاري والعربي.

3- عندما تكون مباراة الهلال والنصر هي أول مباراة للفريقين بعد العودة من غياب طويل امتد لـ4 أشهر .. هل سيؤثر ذلك على أداء الفريقين ؟

دون شك المباريات الرسمية تختلف عن الودية، من ناحية الضغط والمجهود البدني واللياقي، فما بالك أن تكون العودة في ديربي مرتقب ومتقارب فنيًا، مباراة ستكون صعبة جدًا على لاعبي الفريقين وأشبه بنهائيات "السوبر" التي تأتي مطلع الموسم لاسيما أنها مباراة ربما تكون هي الحاسمة لمجهود موسم كامل.

4- هل هناك ما يسمى بإعلام محسوبين على إدارة الأندية أم تلك اتهامات تُرمى جزافًا على الإعلاميين؟!

الإعلام مهنة شريفة، ومن دخل غمار الصحافة عليه أولًا تقبل الدخلاء على المهنة ومشوهيها، وثانيًا اتساع صدره للعديد من التهم، فهي مهنة شاقة قائمة على المصداقية والبحث عن المعلومة لإخراجها بأسهل صورة ممكنة إلى المتلقي، لذلك أرى أنه من اللا مهنية أن تكون محسوبًا على إدارة بعينها.

5- من الأقرب للفوز ببطولة الدوري السعودي؟

مباراة الديربي ستوضح الأمور بشكل كبير.

6- من سيكون نجم الديربي من طرف نادي الهلال؟

الهلال من الأندية التي لا تتنبأ بمن سيسجل أو سيكون نجمًا لمباراة دون الأخرى نظرًا لوفرة النجوم فيه، ولكن الأكيد أن الفريق الأزرق إن كان بيومه صعب جدًا على أي فريق يتواجد بالقارة حاليًا أن يوقفه.

7- توقعاتك لنتيجة مباراة الهلال والنصر؟

أتوقعها تعادل، نظرًا لفترة التوقف الطويلة الماضية.

8- أخيرًا، هل غياب كاريلو عن بداية المعسكر سيؤثر على مشاركته أساسيًا في الديربي؟!

لا أعتقد، لأنه لاعب محترف حضر جيدًا في منزله قبل العودة، وشارك مع المجموعة في عدد من الوديات، أمثاله لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في المشاركة.