الدوري الإنجليزي الممتاز

سون يُفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 وعربي واحد في الـ10 الأوائل

حمزة الغامدي - تامر أبو سيدو
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20210103 Son Heung-Min
Getty Images
تواجد 3 لاعبين من الدوري السعودي في قائمة الـ30 لاعبًا

تُوج الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 المقدمة من قناة فوكس سبورت آسيا وصحيفة تيتان سبورت، وقد خلت قائمة الـ5 الأوائل من اللاعبين العرب فيما  حل النجم القطري أكرم عفيف في المركز السادس.

ويُطلق على تلك الجائزة لقب "الكرة الذهبية الآسيوية" ويُرشح لها اللاعبون الآسيويون في جميع أنحاء العالم بجانب اللاعبين الأجانب الناشطين في الملاعب الآسيوية، وقد تضمنت قائمة المرشحين العديد من اللاعبين العرب مثل سالم الدوسري وعمر السومة وأحمد الظفيري وعبد الرزاق حمدالله.

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    وتُمنح الجائزة للاعب الذي يجمع أكبر عدد من أصوات الصحفيين المشاركين، إذ يُشارك في التصويت 51 صحفيًا، منهم 37 صحفيًا من مختلف دول آسيا، بجانب 14 صحفيًا أجنبيًا يتم توجيه الدعوة لهم سنويًا للمشاركة.

    قناة فوكس سبورت آسيا أعلنت فوز سون للعام الرابع على التوالي بجمعه 35% من الأصوات وتحديدًا 286 نقطة، متفوقًا على الإيراني ساردار آزمون الذي لم يجمع سوى 89 نقطة.

    وجاء البرازيلي جونيور نيجراو ثالثًأ ثم الإسباني أندريس إنيستا رابعًا، وحل يوون بيت جارام في المركز الخامس وبعده القطري أكرم عفيف نجم السد.

    بافيتمبي جوميس نجم الهلال تصدر ترتيب لاعبي الدوري السعودي المرشحين، إذ حل في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة متفوقًا على مهاجم النصر "عبد الرزاق حمدالله" الذي تواجد في المركز الـ14 بـ16 نقطة.

    وجاء السوري عمر السومة نجم هجوم الأهلي السعودي والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي في المركز الـ27 بعدما حصل على نقطتين فقط في التصويت.

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